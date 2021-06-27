我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

賀錦麗首訪邊境 返洛過夜批川普

編譯中心╱綜合26日電
副總統賀錦麗訪問德州的美墨邊境，將邊境危機歸咎於前總統川普；幾個小時後她就返回加州的家中。(美聯社)
副總統賀錦麗訪問德州的美墨邊境，將邊境危機歸咎於前總統川普；幾個小時後她就返回加州的家中。(美聯社)

副總統賀錦麗(Kamala Harris)接掌邊境移民事務93天後，終於在25日訪問德州的美墨邊境，走訪艾爾帕索的聯邦海關及邊境保護局(CBP)的移民留置中心，在繁忙的Paso Del Norte入境口岸停留，但幾個小時後，她就返回加州布倫特伍德(Brentwood)的家中過夜；與她的邊境之行相比，這是她上任以來第四次回到洛杉磯。

共和黨人批評賀錦麗是因為前總統川普即將訪問邊境，才不得不搶在前頭，在千呼萬喚下姍姍來遲。賀錦麗在接受記者訪問時強調，她已經來過邊境多次，她一直有訪問邊境的計畫；她說，此前對瓜地馬拉和墨西哥的訪問，讓她對中美洲移民風潮已有相當了解。

訪問德州邊境數小時後，賀錦麗又越州回到她就任副總統前居住的洛杉磯社區，上一次回家是復活節周末；她在加州停留期間，並無訪問加州美墨邊境的計畫。

賀錦麗比川普提前五天出現在邊境，但川普比她提前八天宣布了邊境之行。賀錦麗對記者說，「這不是我第一次旅行，我已經多次來到邊境，早在3月我就說過我要去邊境，所以這不是一個新計畫。」她還向記者猛烈抨擊並將邊境移民危機歸咎於川普。

美國正面對20年來最大數量的無證移民，今年5月在邊境攔下逾18萬人，其中大部分是單身成年人，這一數字高於3月和4月的17多萬人；大多數非法移民來自拉丁美洲。

共和黨人將邊境移民激增的問題歸咎於拜登政府。賀錦麗的邊境之行宣布後，川普發表聲明表示，「南部邊境危機被忽視幾個月後，賀錦麗終於親眼看到他們造成的巨大破壞和死亡了，這是拜登結束我非常強硬但十分公平的邊境政策的直接結果。」

川普表示，要不是他和德州州長計畫訪問邊境，「她(賀錦麗)原本永遠都不會去的」。

美墨邊境 賀錦麗 非法移民

上一則

美西北地區迎「最強熱浪」 居民還沒做好準備

下一則

報復敵人？ 川普背書「支持者」 惹黨內疑慮

延伸閱讀

川普俄州助選 展開「復仇之旅」 喊話2024重返政壇

川普俄州助選 展開「復仇之旅」 喊話2024重返政壇
潘斯驕傲「依憲法承認拜登勝選」 仍推崇川普施政

潘斯驕傲「依憲法承認拜登勝選」 仍推崇川普施政
朝野批評下 賀錦麗訪美墨邊境 強調來過很多次

朝野批評下 賀錦麗訪美墨邊境 強調來過很多次
賀錦麗將搶先訪美墨邊界 川普酸：若我不去她永不會去

賀錦麗將搶先訪美墨邊界 川普酸：若我不去她永不會去

熱門新聞

廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

2021-06-20 11:57
研究指，打完輝瑞疫苗，第三針再打莫德納補強，會有較大反應。(美聯社)

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

2021-06-19 21:42
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」
FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？