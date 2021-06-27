賀錦麗首訪邊境 返洛過夜批川普

副總統賀錦麗訪問德州的美墨邊境，將邊境危機歸咎於前總統川普；幾個小時後她就返回加州的家中。(美聯社)

副總統賀錦麗 (Kamala Harris)接掌邊境移民事務93天後，終於在25日訪問德州的美墨邊境 ，走訪艾爾帕索的聯邦海關及邊境保護局(CBP)的移民留置中心，在繁忙的Paso Del Norte入境口岸停留，但幾個小時後，她就返回加州布倫特伍德(Brentwood)的家中過夜；與她的邊境之行相比，這是她上任以來第四次回到洛杉磯。

共和黨人批評賀錦麗是因為前總統川普即將訪問邊境，才不得不搶在前頭，在千呼萬喚下姍姍來遲。賀錦麗在接受記者訪問時強調，她已經來過邊境多次，她一直有訪問邊境的計畫；她說，此前對瓜地馬拉和墨西哥的訪問，讓她對中美洲移民風潮已有相當了解。

訪問德州邊境數小時後，賀錦麗又越州回到她就任副總統前居住的洛杉磯社區，上一次回家是復活節周末；她在加州停留期間，並無訪問加州美墨邊境的計畫。

賀錦麗比川普提前五天出現在邊境，但川普比她提前八天宣布了邊境之行。賀錦麗對記者說，「這不是我第一次旅行，我已經多次來到邊境，早在3月我就說過我要去邊境，所以這不是一個新計畫。」她還向記者猛烈抨擊並將邊境移民危機歸咎於川普。

美國正面對20年來最大數量的無證移民，今年5月在邊境攔下逾18萬人，其中大部分是單身成年人，這一數字高於3月和4月的17多萬人；大多數非法移民 來自拉丁美洲。

共和黨人將邊境移民激增的問題歸咎於拜登政府。賀錦麗的邊境之行宣布後，川普發表聲明表示，「南部邊境危機被忽視幾個月後，賀錦麗終於親眼看到他們造成的巨大破壞和死亡了，這是拜登結束我非常強硬但十分公平的邊境政策的直接結果。」

川普表示，要不是他和德州州長計畫訪問邊境，「她(賀錦麗)原本永遠都不會去的」。