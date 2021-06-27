川普俄州助選 展開「復仇之旅」 喊話2024返政壇

前總統川普(左)26日在俄亥俄州為國會眾議員共和黨初選參選人米勒(右)助選。(路透)

前總統川普 26日前往俄亥俄州替眾議員共和黨初選參選人米勒(Max Miller)助選，但現場卻像他的個人秀；他再次聲稱總統大選被偷走，砲轟拜登 總統執政宛如悲劇，更表示2024年可能重返政壇，讓支持者情緒沸騰到最高點。

俄州共和黨參議員岡薩雷斯(Anthony Gonzalez)先前在彈劾案中投下贊成票，因此川普特地為他的挑戰者，前白宮幕僚米勒站台，復仇的氛圍濃郁；川普表示，共和黨在下兩次選舉，奪回白宮與國會勢在必得。

他說：「有了現場各位的大力相助，我們將擊潰極端的民主黨人。我們將在明年選出秉持美國優先 的共和黨人。拜登執政的五個月，簡直是一場災難。犯罪謀殺橫行，警察執法不力，非法移民穿越邊界，拜登在各位的眼前，將國家摧毀。」

川普向支持者呼籲：「為了拯救美國，大家最重要的任務，就是竭盡所能贏得期中選舉和2024。」

川普也藉著替其他候選人站台，在社群媒體上增加曝光；雖然遭臉書與推特封鎖，但他使用與YouTube打對台的影音社群Rumble直播造勢活動。米勒也趁勢藉川普人氣向群眾大呼「我們一起讓美國再次偉大」，為彼此拉抬聲勢。

過去歐巴馬和布希等總統在卸任後，都過著較為低調的生活，但川普持續獨樹一格的風格不斷露面，存在感十足；他日前不僅出席「保守派政治行動會議」(CPAC)，更不時接受保守立場媒體訪問，並發布聲明稿對外表明政治立場。

川普接下來有不少行程，周三將前往德州邊界，企圖凸顯拜登政府的移民政策的失當；7月3日他還將在佛羅里達州薩拉索塔(Sarasota)的造勢活動發表演說，彷彿展開一場復仇之旅。

川普仍擁有不少死忠支持者，甚至為參加造勢等上好幾個小時，更痛批對他的法律告訴是「獵巫」；非營利組織「美國總統計畫」(American Presidency Project)共同創辦人彼德斯(Gerhard Peters)就說：「典型的川普，跟其他總統大不相同。」