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美西北地區迎「最強熱浪」 居民還沒做好準備

編譯盧炯燊／綜合26日電
熱浪席捲東海岸和西海岸各州，高溫在西北部各州打破紀錄；圖為西雅圖市民在炎熱的戶外參加活動。(路透)
熱浪席捲東海岸和西海岸各州，高溫在西北部各州打破紀錄；圖為西雅圖市民在炎熱的戶外參加活動。(路透)

太平洋西北部地區這個周末迎來歷來最嚴重的熱浪，受影響的地區由美國的俄勒岡州、華盛頓州乃至加拿大的卑詩省，整片地區的氣溫較正常的高出20至30華氏度；國家氣象局警告，這是西北地區歷來最極端及持續時間最長的熱浪之一。

環保專家認為，極端氣溫是人為造成氣候變化最惡劣的後果之一，每年平均造成的死亡人數，超過其他與天氣相關的事件。未來將會出現迭創紀錄的熱浪，而且更加頻繁，但太平洋西北部還未做好準備應對這個變化。

波特蘭州立大學氣候適應及城市政策教授桑德斯(Vivek Shandas)指出，整個太平洋西北部沒有做好應對高溫的準備，例如電力網的供電量，主要用於冬季供暖，但在夏季供應冷卻系統(例如家裡的空調)，就顯得不足。

俄勒岡州眾議員布曼諾(Earl Blumenauer)認為極端高溫是這個地區的弱點之一，例如波特蘭這幾天持續氣溫在華氏106度以上，足以導致中暑死亡；西雅圖自1970年代中期以來，每年夏天平均有四人死於高溫。

熱浪襲擊下也凸顯低收入居民及有色人種面對更惡劣的景況；根據2019年一項研究，低收入及有色人種社區，多數居住在缺乏樹木覆蓋及綠色地帶的地區，居住的公寓普遍沒有適當的空調冷卻系統。

根據人口普查局的調查結果，美國西部及西北部家庭的空調數量，低於全國任何地區，例如，西雅圖地區就有56%的家庭沒有空調；桑德斯也是上周才為家人買了一台空調。

他表示，除了經濟原因，太平洋西北部地區長久以來沒有持續長時間高溫，炎熱天氣對這個地區的民眾是一種陌生經驗，在城市設計中也沒有這方面的考慮。

桑德斯指出，在一些城市內，往往兩條街道之間相距不到一哩，溫度會相差15至20度。因為有大量瀝青、建築物及高速公路的地區，會吸收大量的太陽能並轉化成熱量；而有綠地的區域，包括公園、河流、綠樹成蔭的街道，吸收的太陽能較少。

布曼諾認為，隨著夏季熱浪的頻繁出現，已為西北地區民眾敲響警鐘。

熱浪 高溫 低收入

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