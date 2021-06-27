土壤濕度年年降 美國西南部危險火季恐再現

美國最乾旱的西南部地區，今夏炙熱難耐，野火風險大增；圖為加州大索爾(Big Sur)日前有數十處地點發生野火。(美聯社)

新研究顯示，土壤濕度是西南部地區濕度的主要來源，一改過去認為海洋才是濕度供應源的觀點；學者預測，全美最乾旱的西南部地區，今夏也會出現炙熱難耐的熱浪 。

洛杉磯加大(UCLA)氣候科學家卡倫‧麥金諾(Karen McKinnon)表示，高溫炎熱加上濕度低，推高野火風險；過去70年來，夏季濕度逐漸降低，而此情況自2000年以來加劇。

麥金諾領導的研究結果日前發表於「自然氣候變遷」(Nature Climate Change)期刊，她說：「高溫、低濕度的日子讓植物脫水，形成容易發生火災的天氣條件。」

隨著地球暖化 ，西南部與西部零星地區經歷最嚴重且綿長的野火季，今夏大多數西部地區將會極度乾旱，危險火季預料再現。

此研究根據氣候變遷的基本概念進行，即人類活動排放溫室氣體導致地球暖化，濕度因為暖空氣而降低；儘管這是全球情況，但存在地區差異。麥金諾說：「人們預期濕度會維持在一個平均水平，但西南部的夏季濕度持續下降。」

若考量下跌機制，麥金諾與同僚發現，全球大多數地方的海洋蒸散是濕度的主要來源，但研究團隊指出，西南部的土壤濕度才是當地的主要濕度來源。她說：「我們觀察到，西南部在最熱的那幾天，濕度源自地表而非海洋。」

土壤濕度在夏日降低，升溫讓濕度再降。麥金諾解釋，沒有水分蒸散，空氣更乾燥。她形容，夏日低濕度為乾旱的「後果」，而非成因，必須回到冬季和春季，探討乾旱的原因。土壤濕度在春夏較高，但暖化讓土壤比以往更乾燥，導致夏季土壤更乾。

UCLA氣候科學家威廉 斯(Park Williams)已研究西南部的濕度多年，結果發現當地土壤濕度數十年來逐漸降低；對此，未參與研究的威廉斯尚不明究理，但肯定麥金諾的研究「解決了許多待解之謎，清楚解釋了乾燥土壤的影響」。

威廉斯說，土壤濕度減少也會造成溫度上升，因為幾乎沒有水分得以蒸散，蒸散就是一種冷卻效應。

「我們看到大部分嚴重的熱浪會出現在乾燥地區。」他說：「今夏的土壤濕度依然很低，肯定會有極端熱浪。」