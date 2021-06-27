我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

土壤濕度年年降 美國西南部危險火季恐再現

編譯陳韻涵╱綜合26日電
美國最乾旱的西南部地區，今夏炙熱難耐，野火風險大增；圖為加州大索爾(Big Sur)日前有數十處地點發生野火。(美聯社)
美國最乾旱的西南部地區，今夏炙熱難耐，野火風險大增；圖為加州大索爾(Big Sur)日前有數十處地點發生野火。(美聯社)

新研究顯示，土壤濕度是西南部地區濕度的主要來源，一改過去認為海洋才是濕度供應源的觀點；學者預測，全美最乾旱的西南部地區，今夏也會出現炙熱難耐的熱浪

洛杉磯加大(UCLA)氣候科學家卡倫‧麥金諾(Karen McKinnon)表示，高溫炎熱加上濕度低，推高野火風險；過去70年來，夏季濕度逐漸降低，而此情況自2000年以來加劇。

麥金諾領導的研究結果日前發表於「自然氣候變遷」(Nature Climate Change)期刊，她說：「高溫、低濕度的日子讓植物脫水，形成容易發生火災的天氣條件。」

隨著地球暖化，西南部與西部零星地區經歷最嚴重且綿長的野火季，今夏大多數西部地區將會極度乾旱，危險火季預料再現。

此研究根據氣候變遷的基本概念進行，即人類活動排放溫室氣體導致地球暖化，濕度因為暖空氣而降低；儘管這是全球情況，但存在地區差異。麥金諾說：「人們預期濕度會維持在一個平均水平，但西南部的夏季濕度持續下降。」

若考量下跌機制，麥金諾與同僚發現，全球大多數地方的海洋蒸散是濕度的主要來源，但研究團隊指出，西南部的土壤濕度才是當地的主要濕度來源。她說：「我們觀察到，西南部在最熱的那幾天，濕度源自地表而非海洋。」

土壤濕度在夏日降低，升溫讓濕度再降。麥金諾解釋，沒有水分蒸散，空氣更乾燥。她形容，夏日低濕度為乾旱的「後果」，而非成因，必須回到冬季和春季，探討乾旱的原因。土壤濕度在春夏較高，但暖化讓土壤比以往更乾燥，導致夏季土壤更乾。

UCLA氣候科學家威廉斯(Park Williams)已研究西南部的濕度多年，結果發現當地土壤濕度數十年來逐漸降低；對此，未參與研究的威廉斯尚不明究理，但肯定麥金諾的研究「解決了許多待解之謎，清楚解釋了乾燥土壤的影響」。

威廉斯說，土壤濕度減少也會造成溫度上升，因為幾乎沒有水分得以蒸散，蒸散就是一種冷卻效應。

「我們看到大部分嚴重的熱浪會出現在乾燥地區。」他說：「今夏的土壤濕度依然很低，肯定會有極端熱浪。」

威廉 暖化 熱浪

上一則

拜登夫人擬出席東奧開幕式 日美政府協調中

下一則

美西北地區迎「最強熱浪」 居民還沒做好準備

延伸閱讀

NBA／太陽致勝球安排 教頭：仿效2017年戰術

NBA／太陽致勝球安排 教頭：仿效2017年戰術

聖他克拉拉縣警員接種率低 衛生專家憂慮

聖他克拉拉縣警員接種率低 衛生專家憂慮
NBA／七六人領先26分還贏不了 老鷹神奇大逆轉率先聽牌

NBA／七六人領先26分還贏不了 老鷹神奇大逆轉率先聽牌
費城65歲祖母圓夢 以優異成績高中畢業、代表致詞

費城65歲祖母圓夢 以優異成績高中畢業、代表致詞

熱門新聞

廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

2021-06-20 11:57
研究指，打完輝瑞疫苗，第三針再打莫德納補強，會有較大反應。(美聯社)

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

2021-06-19 21:42
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」
FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？