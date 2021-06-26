潘斯驕傲「依憲法承認拜登勝選」 仍推崇川普施政

前副總統潘斯24日晚在雷根總統圖書館談論共和黨未來時表示，他很驕傲1月6日在國會承認拜登總統勝選。（取自潘斯推特）

前副總統潘斯(Mike Pence)24日晚在雷根總統圖書館談論共和黨 未來，盼結合黨內派系，拉攏傳統小政府保守派與川普 民粹主義派；他也表示，他很驕傲1月6日在國會承認拜登總統勝選，並警告共和黨人要相信憲法。

雷根總統圖書館今年舉辦一系列談話，許多共和黨知名人士受邀談論共和黨未來；潘斯24日表示，他1月6日在國會承認拜登勝選，並解釋此舉是遵循法律，儘管前總統川普施壓要求他不要這麼做。

這也是潘斯至今對國會暴動當天最全面的回應，「我一直很驕傲可以在那個悲慘的日子扮演一個小角色，我們重新召集國會並履行美國 憲法與法律義務。」

潘斯被認為可能是2024年挑戰拜登的共和黨人選，他敦促共和黨人不只要當民主黨「忠誠的反對黨」，還要積極說服選民。

潘斯表示，共和黨的理念包括傳統保守派的優先要務，包括維持強大國防、自由市場經濟、傳統價值與生命權；不過他也說：「這還必須涵蓋川普帶來的新支柱，這些想法讓一般美國人眼睛一亮，也擴大共和黨的影響與訴求。」

潘斯此話分寸拿捏妥當，共和黨內有兩派人馬：一派是川普的死忠支持者，另一派則迫切想與川普切割。共和黨策士史塔茲曼(Rob Stutzman)以聖經內容比喻潘斯這番話，顯示他對共和黨兩派不冷不熱，如溫水般的態度。

潘斯24日談話時受到熱烈迴響，現場820個觀眾席售罄一空，他列出許多重要議題，包括邊界安全、對中國採強硬立場，以及「愛國教育」的歷史課中，反對美國是種族歧視國家的前提。

川普與潘斯是奇特的政治搭擋，潘斯1月6日履行其法律義務時，遭川普死忠支持者抨擊；川普本周也表示，他「很失望」潘斯承認拜登勝選，並不實聲稱潘斯當時可以扭轉選舉結果。

不過潘斯24日談話時並無火爆場面，他否認自己或任何人有權阻擋選舉結果，「事實上，單憑任何一個人就可決定美國總統，這幾乎是最不符合美國精神的說法了。」

潘斯也警告共和黨人，「如果不相信憲法，我們不只輸了選舉，我們也輸掉我們的國家。」