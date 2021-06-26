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曼哈頓檢方 擬對川普企業提刑事指控 最快下周起訴財務長

編譯林梅婕／綜合25日電
艾倫‧索柏格(中)長期擔任川普企業財務長，其家人疑似接受川普企業的各種員工福利，這些福利可能涉及鑽稅務漏洞。（Getty Images）
艾倫‧索柏格(中)長期擔任川普企業財務長，其家人疑似接受川普企業的各種員工福利，這些福利可能涉及鑽稅務漏洞。（Getty Images）

紐約時報(NYT)報導，曼哈頓檢察官經過漫長的調查後，考慮最快在下周對川普企業提出刑事指控；紐時引用知情人士的說法報導，這些罪名涉及川普企業向公司最高層主管提供的員工福利，包括公寓、汽車、學費等。

川普企業的律師斐舍提(Ron Fischetti)表示，已和承辦檢察官在24日進行遠端視訊協商長達一個半小時，試圖說服檢方不要提出刑事訴訟；不過斐舍提也表示，這些罪名並不讓人意外：「倘若他們真的提出這些指控，那不只是離譜，而且還前所未聞，他們只是衝著川普來而已。」

檢方對川普的調查已經持續一段時間，包括稅務資料和傳喚記錄的審查，並將川普企業主管及內部人士列為證人進行約談等，但迄今為止檢方都還未提出任何指控。

不過據熟知此案的執法人員透露，全案目前已進入關鍵調查，最近更任命新的大陪審團為證據進行評估；此外，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)也表示將持續對川普進行民事調查，同時還指派兩名律師協助曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)。

根據萬斯的調查，長期擔任川普企業財務長的艾倫‧索柏格(Allen Weisselberg)，其家人疑似接受川普企業的各種員工福利，包括免費使用汽車和公寓、支付學費等；雖然企業向具有特定價值的員工提供福利並不違法，但這些福利可能涉及鑽稅務漏洞。

除了員工福利，檢察官也針對川普企業是否有為節稅、便於取得貸款等，而謊報公司持有的不動產市值；另外，曾有兩名女性指控與川普有染，雖然已被川普否認，但檢方對其公司是否支付封口費一事仍持續調查。

川普 福利 檢察官

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