拜登突提1條件 兩黨基建協議恐泡湯 葛理漢：別敲詐

拜登總統（前）24日宣布白宮與參院跨黨派小組就基建計畫達成協議還不到24小時，突然提出條件，令共和黨參議員大表不滿，協議有可能泡湯。（美聯社）

總統拜登 24日宣布白宮與參院跨黨派小組就基建計畫達成協議還不到24小時，就因拜登突然提出條件，令共和黨參議員 大表不滿，導致協議有可能泡湯。

拜登24日在白宮車道宣布達成協議時，在旁的跨黨派小組的十名兩黨參議員均對妥協達成的成果表示滿意，然而拜登在隨後另一個記者會上表示，若國會民主黨人無法同時拿出一份民主黨版支出優先事項打包方案，以支撐美國社會安全網，這次達成的預算協議就作廢。

他指出，妥協達成的基建協議預算與採納民主黨的支出優先事項，兩者缺一不可；然而大多數共和黨人都反對民主黨版的支出優先事項。

兩位熟悉談判情況的人士說，跨黨派小組的參議員從未獲告知，這兩個方案之間有如此明確的關連。

在拜登突然公開提出這些條件後，共和黨參議員均表示震驚、沮喪，聲稱被蒙在鼓裡；共和黨首席談判代表、俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman)就表示為此不斷與共和黨籍參議員通電話溝通。

共和黨參議員最初對達成妥協感到興奮，認為不僅有利於重建國家的基建，而且有利於向世界展示美國政府運作良好；但在拜登第二次記者會後，他們的挫折感愈來愈大，開始瘋狂地打電話交換意見、抱怨。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)在25日的新聞簡報會上，被問及共和黨的不滿及憤怒時表示，參議員們不應對拜登多次公開說明的雙軌戰略感到驚訝，這根本不是秘密。莎奇說總統會遵守他對參議員所做的承諾，也希望參議員也這樣做。

然而面對這個情況，基建協議正面對不確定的前景。

前總統川普的盟友、南卡羅來納州共和黨籍參議員葛理漢(Lindsey Graham)在推特貼文指「不要敲詐勒索」！

參院少數黨領袖麥康諾雖非跨黨派小組成員，但他在接受福斯新聞網(Fox News Network)訪問時的說法，為共和黨的走向定下了基調，他指拜登在前後兩次記者會上發出的信息，「令人頭暈目眩」。

麥康諾對拜登的基建議程一直持高度懷疑態度，曾誓言百分百專注於要扳倒他的計畫；麥康諾對拜登做法的批評態度，極有可能會削弱共和黨對協議的支持。