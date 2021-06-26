人潮「淹沒」威尼斯 恐被列入瀕危世界遺產

義大利著名的水上城市威尼斯疫後重開， 但聯合國教科文組織宣布它是「步入危險的世界文化遺產」。（美聯社）

義大利 著名的水上都市威尼斯2019年多達2500萬觀光 客光臨，聯合國教科文組織關切新冠病疫過後重開，這座饒富歷史與生態價值的城市將被無情的遊客「淹沒」，不尋常地宣布它是「步入危險的世界文化遺產所在地。」

教科文組織的世界文化遺產中心希望威尼斯及義大利各界重振當地經濟的計畫，要把觀光客過多、當地永久居民漸少、政府治理與管理問題等，列入考慮。

該中心主管瑞斯勒（Mechtild Roessler）告訴美聯社，「我們不是輕易就對威尼斯提出如上看法，我們也在提醒國際社會共同努力，解決有關問題。」

地區政府對羅馬中央政府提出的振興計畫包括限制一日遊的遊客人數、吸引更多人願意永居該城、鼓勵新創企業、限制囤積私人出租屋、控管商業區以保護藝術家。

這計畫的目的是讓威尼斯變成「世界永續發展首都」，但須由政府撥款2億2200萬歐元（約合2億6500萬美元)。

義大利著名的水上城市威尼斯疫後重開， 但聯合國教科文組織宣布它是「步入危險的世界文化遺產」。（美聯社）

義大利著名的水上城市威尼斯疫後重開， 但聯合國教科文組織宣布它是「步入危險的世界文化遺產」。（美聯社）

計畫顧問皮亞農（Nicola Pianon）說，威尼斯面臨消失的危險，「如果我們不設法逆轉這趨勢，威尼斯十年後就會變成沙漠。」

他所說的趨勢除了觀光客太多，還有每年1000名當地人外移，解決辦法是投資40億歐元，吸引1萬2000新居民，創造2萬個就業 機會。

皮亞農的顧問公司估計，80%到威尼斯旅遊的人都是當天來去，2019年約有1900萬觀光客平均每人花了5到20歐元就走，剩下20%待一晚以上的遊客，對當地的觀光業收入的貢獻，占至少三分之二。

為此，2022年以後，到威尼斯一日遊的旅客，將透過預約系統，繳付「光臨費」才得前去。