敵機？飛碟？UFO報告曝光 140多起仍無解

美國情報首長25日報告指出，140多起不明飛行物，沒有證據確定是外星人的飛碟。（美聯社）

美國 情報首長25日發表報告指出，無法斷定由海軍飛行員呈報的140多起不明飛行物(UFO，音譯幽浮)到底是大氣現象誤導，還是敵國駕駛的戰機，抑或是外星人駕駛的飛行器，但沒有證據確定那些物體就是外星人的飛碟。

華盛頓郵報 報導，美國人長期以來一直對無法解釋的飛行物興趣很濃，近年來由政府官員到國會議員，對通稱的「不明飛行現象」(unidentified aerial phenomena, UAPs)，興趣之高前所未有，因此國會要求提出報告。

25日發表的報告大致無結論，文中寫道，由政府專家團隊檢查的144例UAPs，由於欠缺數據，儘管再努力，也無法斷定那些東西是什麼。

但光是報告本身便極不尋常，代表人類曾遭逢一些物體，其展現的技藝，人類無法解釋。

報告倒是指出，並非一切UAPs的舉動都相同，專家因此提出不同假設，揣測那些UAPs是什麼；因為文件尚未公布，要求匿名的高級官員描述報告所見所得時指出，那些飛行物「顯然展示各式各樣的飛行行為」、「這些UAPs是什麼，並無單一解答」。

報告對2004年迄今發現的飛行物提出五種可能；首先是空中垃圾，也就是卡在大氣中的人造物，比如氣球甚至是塑膠袋，但被誤認為飛行物；144宗目擊的UAPs中，只有一個肯定認出來，它便屬這一類。

接下來則是大氣本身；冰晶、濕氣或熱氣波動，都可能被戰機、船艦上的攝影 鏡頭及感測器標識為飛行物。

報告指出，第三種可能便是美國政府或民間企業設計的某種飛行物；但先行聽取報告的官員認定那些UAPs不屬美方科技。

第四種可能便是敵國研製的飛行器；俄、中兩國的超音速及能源定向科技都取得重大進展，五角大廈對此愈來愈關心。

第五也是最後一種最叫幽浮學者及業餘愛好者激動，美方官員也不例外，報告將之歸類為「其他」；對「其他」的描述雜七雜八，既可用在為時太短的目擊事件，不然便是取得的數據太少，無法推衍為理論，最好取得更多資訊，或者科學更發達以後，再來分析比較好。