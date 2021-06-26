中國「龍人」頭骨化石 疑是新人種 人類祖先故事另起新篇

細胞出版社期刊「創新」發表了三篇來自中、英研究人員的論文，指出河北一塊古人類化石頭蓋骨，代表了一個新的人種，研究人員將其命名為「龍人」。（取自官網）

長期以來，現代人類「智人」(Homo sapiens)的起源一直存在著爭議；不過，85年前在中國 東北哈爾濱發現的人類頭骨，有可能說明了人類祖先的故事。

細胞出版社(Cell Press)期刊「創新」(The Innovation)25日發表了三篇來自中、英研究人員的論文，指出河北地質大學地球科學博物館 藏有的一塊古人類化石頭蓋骨，即哈爾濱頭骨化石，是同類中最大，代表了一個新的人種，研究人員將其命名為「龍人」（Homo longi, Dragon Man）。

研究團隊得出的結論是，「龍人」的支系可能是智人最近的親戚，有可能為智人起源提供了新的證據。

這塊頭骨的發現非常偶然，1933年4月，在當時被日本侵佔的哈爾濱市松花江上，一名勞工 在修建橋梁時挖到一個「人頭」，交給了另一位勞工；收到「人頭」的勞工推測這可能是個寶物，因此沒告訴日本人，偷偷帶回家，包裹好後丟進了院子的水井中，用土將水井填埋；臨終前，他將事情告訴了兒子和孫子。他的孫子在2018年挖了出來，並捐贈給了河北地質大學。

研究團隊指出，這塊龍人頭骨可能屬於一名50多歲的男性，眉毛濃密，眼睛深陷，鼻子大而呈圓球狀，大腦和現代人一樣大；龍人及其同類生活在14萬6000多年前的冰川時代，當時在亞洲及歐洲還分布有尼安德特人及直立人等古人類，但現在已經滅絕，他們與智人之間的系統發展關係也同樣充滿爭議。

研究成員之一的中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員、河北地質大學客座教授倪喜軍指出，「龍人」是與現代人最接近的古人類親戚之一，甚至比尼安德特人的親緣關係還要密切。

研究發現，包括「龍人」在內的新支系實際上是智人的姊妹群，也就是說他們有一個最近的共同祖先。

另一名參與研究的英國皇家學會院士、英國自然歷史博物館人類演化研究中心負責人史汀格(Chris Stringer)認為，「龍人」和智人可能在這個時期相遇，因為當時亞洲、非洲和歐洲同時存在著多個人種的演化譜系。

亞利桑納州中西部大學(Midwestern University )的人類學教授凱倫‧巴布(Karen Baab)雖然沒參與研究，但她指出這塊頭骨的保存和完整性非常出色。