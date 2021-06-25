谷歌廢除Cookie計畫 延到2023年底 廣告商鬆口氣

谷歌母公司Alphabet24日宣布，廢除Cookie計畫延至2023年底。（美聯社）

網路巨頭谷歌 (Google )原訂明年初廢除用來追踪網路瀏覽習慣的Cookie技術，但因監管審查機構、隱私 權倡議者和網路廣告業三方，對谷歌用來取代Cookie的新方法仍有疑慮與擔憂，谷歌母公司Alphabet24日宣布，廢除Cookie計畫延至2023年底；廢除時間比原訂2022年初，晚了將近兩年。

谷歌表示，它的Chrome網路瀏覽器改在2023年底前停止支援被稱為第三方Cookies的用戶追踪技術，此舉將讓發行商、廣告業和監管機構有更多時間接受它正在開發和測試的定向廣告新技術，「顯然整個生態系統需要更多時間來實現此目標。」

谷歌廢除Cookie計畫源於監管機構和隱私權倡議者施壓，但取代方案被認為仍不足以完善保護用戶資料；谷歌競爭同業則質疑，谷歌正以隱私問題為藉口，讓他們處於網路廣告劣勢。

有人抱怨Chrome刪除Cookie，對谷歌自己產品上的廣告帶來優勢，因谷歌仍在其YouTube或搜索引擎等產品進行個人級別的定位。歐盟本周稍早表示，正調查谷歌刪除Cookie計畫；谷歌則已承諾在刪除Cookie前至少提前60天通知英國監管機構，讓它們審查計畫並進行可能的更改。

谷歌母公司Alphabet24日宣布，廢除Cookie計畫延至2023年底。（路透）

Chrome網路瀏覽器在全球佔據最大市場佔有率，使用率近65%；廣告業高級主管表示，廣告行銷人員對谷歌停用 Cookie一事很緊張，急著找尋繼續跟踪和定位客戶的新方法，谷歌宣布計畫延後，讓廣告商和廣告代理商有了更多緩衝時間因應變局。

谷歌不斷提議和測試多種取代第三方cookie、無需單獨跟踪個人用戶的「隱私沙盒」(Privacy Sandbox)新工具。第一種替代技術稱為群組聯合學習或Floc，允許廣告商鎖定具相似興趣的聚合群組。

谷歌24日表示，2022年底前完成所有取代cookie新技術測試並整合到Chrome中，數位出版商和數位廣告業有九個月時間遷移其服務。最終淘汰cookie時間將在2023年末的三個月內進行。

與Google Chrome競爭的兩個網路瀏覽器Mozilla的Firefox和Brave已表示，他們不支持Floc。一些著名網站則爭辯是否選擇不用Floc系統。數位權利組織「電子前哨基金會」(Electronic Frontier Foundation)表示，Floc無需依賴cookie就能識別特定網路瀏覽器，可能被濫用來裝設指紋識別設備。