反科技巨頭「壟斷」叩關 臉書等展開遊說戰

眾院委員會通過反對大科技業壟斷相關法案草案,但谷歌及臉書等公司已展開遊說攻勢。(美聯社)

國會眾院 司法委員會24日通過節制科技業巨擘宰制市場的法案草案;依草案內容,包括谷歌 、臉書等不得使用自己平台偏利它們的產品或服務,草案將擲付全院表決;受法案影響的科技巨擘展開遊說攻勢,已拖慢委員會的作業,在參院也勢必對法案及法案內容進行更激烈攻防。

華爾街日報(WSJ)報導,本法案取名為「美國線上選擇及創新法案」(American Choice and Innovation Online Act),共計六條成套,最重心法案24日投票時以24-20的票數通過,擬禁止大科技巨擘用自己平台,進行一些偏利己方產品或服務的作法;不得讓其他企業用戶處於不利;不得在處境類似的企業用戶裡搞歧視,法案範圍含納甚廣。

另條命名為「允許切換服務或管道以增強相容性及競爭法」(Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching, or Access, Act)要求最大的互聯網平台要讓用戶更容易把自己資料,轉移到別的平台,甚至是與其他平台的用戶溝通;本法案讓聯邦貿易委員(Federal Trade Commission)取得廣泛新權力,為科技巨擘量身打造種種標準,法案在23日晚以25-19票數過關。

這批法案要先通過眾院全院表決,但最後投票尚未排上日程;法案影響到的科技巨擘有谷歌、臉書、蘋果 及亞馬遜等。

另兩條爭議較小的法案也獲採納;第一條為調高聯邦審核企業合併案的規費,另一條讓各州檢察長要打反壟斷訟案時,程序能更順利。

法案獲得拜登政府推崇,但白宮暗示某些法條還要更多做功課,意味接下來可能碰到問題;立法也勢必遭遇某些科技巨擘、他們在華府的盟友激烈反對。

谷歌便敦促議員們延緩立法行動,容許更多辯論;公司「政府事務及公共政策」副董伊薩考維茲(Mark Isakowitz)便表示,這些法案也會劇烈削弱美國的科技領導權,危及小生意與消費者的連繫,挑起嚴重的隱私及安全疑慮。

蘋果則宣稱法案容許用戶不經蘋果的App商店便下載應用程式到iPhone手機,不僅危及用戶隱私、父母控制,用戶的資料也可能遭逢勒贖軟體攻擊。