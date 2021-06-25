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反科技巨頭「壟斷」叩關 臉書等展開遊說戰

編譯潘勛／綜合24日電
眾院委員會通過反對大科技業壟斷相關法案草案，但谷歌及臉書等公司已展開遊說攻勢。（美聯社）
眾院委員會通過反對大科技業壟斷相關法案草案，但谷歌及臉書等公司已展開遊說攻勢。（美聯社）

國會眾院司法委員會24日通過節制科技業巨擘宰制市場的法案草案；依草案內容，包括谷歌、臉書等不得使用自己平台偏利它們的產品或服務，草案將擲付全院表決；受法案影響的科技巨擘展開遊說攻勢，已拖慢委員會的作業，在參院也勢必對法案及法案內容進行更激烈攻防。

華爾街日報(WSJ)報導，本法案取名為「美國線上選擇及創新法案」(American Choice and Innovation Online Act)，共計六條成套，最重心法案24日投票時以24-20的票數通過，擬禁止大科技巨擘用自己平台，進行一些偏利己方產品或服務的作法；不得讓其他企業用戶處於不利；不得在處境類似的企業用戶裡搞歧視，法案範圍含納甚廣。

另條命名為「允許切換服務或管道以增強相容性及競爭法」(Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching, or Access, Act)要求最大的互聯網平台要讓用戶更容易把自己資料，轉移到別的平台，甚至是與其他平台的用戶溝通；本法案讓聯邦貿易委員(Federal Trade Commission)取得廣泛新權力，為科技巨擘量身打造種種標準，法案在23日晚以25-19票數過關。

眾院委員會通過反對大科技業壟斷相關法案草案，但谷歌及臉書等公司已展開遊說攻勢。（...
眾院委員會通過反對大科技業壟斷相關法案草案，但谷歌及臉書等公司已展開遊說攻勢。（美聯社）

這批法案要先通過眾院全院表決，但最後投票尚未排上日程；法案影響到的科技巨擘有谷歌、臉書、蘋果及亞馬遜等。

另兩條爭議較小的法案也獲採納；第一條為調高聯邦審核企業合併案的規費，另一條讓各州檢察長要打反壟斷訟案時，程序能更順利。

法案獲得拜登政府推崇，但白宮暗示某些法條還要更多做功課，意味接下來可能碰到問題；立法也勢必遭遇某些科技巨擘、他們在華府的盟友激烈反對。

谷歌便敦促議員們延緩立法行動，容許更多辯論；公司「政府事務及公共政策」副董伊薩考維茲(Mark Isakowitz)便表示，這些法案也會劇烈削弱美國的科技領導權，危及小生意與消費者的連繫，挑起嚴重的隱私及安全疑慮。

蘋果則宣稱法案容許用戶不經蘋果的App商店便下載應用程式到iPhone手機，不僅危及用戶隱私、父母控制，用戶的資料也可能遭逢勒贖軟體攻擊。

蘋果 谷歌 眾院

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