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微軟Win 11來了 睽違6年改版 Win 10用戶免費升級

編譯郭宣含／綜合24日電
微軟24日發表最新作業系統「Windows 11」，這是微軟自2015年推出Windows 10後，睽違六年的大改版。（取自官網）
微軟24日發表最新作業系統「Windows 11」，這是微軟自2015年推出Windows 10後，睽違六年的大改版。（取自官網）

微軟24日在線上發表會宣布最新Windows作業系統「Windows 11」，這是微軟自2015年推出Windows 10後，睽違六年的大改版；最新作業系統視覺功能更流暢，也開放給更多第三方應用程式。

Windows 10是全球最多人使用的桌電作業系統，逾13億台裝置使用該作業系統。

微軟也宣布，應用程式開發商可使用Windows商店的支付系統，遊戲銷售抽佣調降至12%，或者這些開發商可採用自己的支付系統，且無須支付任何抽佣；這明顯是針對競爭對手蘋果Apple App Store和谷歌的Google Play Store，其抽取15%至30%不等的佣金。

微軟執行長納德拉(Satya Nadella)暗朝蘋果開槍指出：「今天這個世界需要更開放的平台。」

來源：Windows頻道

預計今年底新電腦與裝置便可使用Windows 11，目前使用Windows 10的裝置也可免費升級至Windows 11；Windows 11有許多外觀升級，例如新的開始鍵、新工具列和聲音，還有諸多提升速度與效率的功能。

微軟表示，Windows 11可透過亞馬遜應用程式商店支援安卓應用程式，這表示手機上的熱門應用程式也可直接用於桌電。

弗雷斯特(Forrester)研究公司分析師岡德(J.P. Gownder)表示，Windows 11更新變得更好用且美觀，反映出執行長納德拉承諾打造使用者「熱愛」而非堪用的產品。

但是岡德質疑Windows 11是否為全新一代軟體，不過其採用跟Windows 10一樣的核心代碼庫也許是一樁好事，因為這可以避免技術障礙。

不過微軟24日的線上發表會出現技術問題，微軟只好建議部分觀眾改到推特上觀看。

微軟24日發表最新作業系統「Windows 11」，這是微軟自2015年推出Wi...
微軟24日發表最新作業系統「Windows 11」，這是微軟自2015年推出Windows 10後，睽違六年的大改版。（美聯社）

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