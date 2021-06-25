新書爆料╱川普去年染疫一度危急 內幕曝光

新書「噩夢般場景」爆料說，前總統川普去年感染新冠病毒後病情急轉直下，讓白宮幕僚措手不及。圖為去年10月4日川普在住院期間，坐車到醫院外向支持者揮手。(Getty Images)

即將於本月29日出版的新書爆料，前總統川普 去年感染新冠病毒後病情急轉直下，白宮 幕僚措手不及，甚至沒時間向副總統潘斯團隊簡報倘若總統無法視事時，潘斯須宣誓繼任；書中的內容也指出，川普染疫到出院返回白宮的五天，堪稱美國 雜亂無章的抗疫行動的轉捩點。

由華盛頓郵報記者阿布塔列柏(Yasmeen Abutaleb)、帕列塔(Damian Paletta)合寫的「噩夢般場景：川普政府回應改變歷史的疫情內幕」(Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration's Response to the Pandemic That Changed History)中寫道，衛生部長阿查爾(Alex Azar)2020年10月1日接到白宮緊急電話，要求協助取得仍未完成臨床實驗的單株抗體(monoclonal antibody)藥物，供一名感染新冠病毒的白宮人員使用；阿查爾答應幫忙，但不知道藥品將給誰使用，後來才知需用該藥的是與川普交情深厚的白宮顧問霍普‧希克斯(Hope Hicks)。

就在阿查爾接到白宮求助電話後不久，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長韓恩(Stephen Hahn)也接到白宮高層官員為另一起病例緊急求助，狀況則比阿查爾接到的案例更加緊急。白宮高層要求韓恩立即授權單株抗體藥品做為恩慈療法(compassionate use)使用。

「噩夢般場景」書中寫道，白宮希望韓恩在數小時內敲定單株抗體藥品緊急使用，當時韓恩並不知用藥對象是誰；韓恩徵詢專家意見後回覆白宮，須詳細審查申請案件內容，確保安全無虞；當韓恩稍後得知需要這款實驗藥品的是川普後，他詫異不已。

食藥局在24小時內做出決定，讓川普使用雷傑納榮製藥(Regeneron)研發中的抗體實驗藥物Regen-Cov。

書中寫道，從白宮官員拼命爭取實驗藥品為川普保命，直到川普結束短暫住院後返回白宮的五天之間，堪稱美國雜亂無章抗疫行動的轉捩點。川普感染新冠病毒，而且病情迅速惡化面臨生命危險，都是白宮官員毫無準備的，已來不及為潘斯團隊簡報萬一總統無法視事，副總統須緊急宣誓繼任。

感染新冠病毒之前的幾個月裡，川普多次違反防疫規定，舉辦多場大型選舉造勢，在白宮舉辦活動但賓主雙方卻都不戴口罩。當時美國染疫死亡人數已超過20萬。

就在川普於推特發文宣布與第一夫人梅蘭妮亞‧川普(Melania Trump)雙雙染疫後，接下來48小時川普狀況便陷入危急；書中寫道，川普高燒不退，血氧指數降到94%，一度還只剩下80%左右，白宮醫師康利(Sean Conley)在川普病榻旁隨時待命，也為川普提供氧氣。

書中寫道，醫療團隊為川普兩度注射食藥局授權恩慈療法的8公克劑量單株抗體藥物，也讓川普使用抗病毒藥品瑞德西韋(Remdesivir)。當時瑞德西韋已獲核准使用，但由於嚴重缺貨，一般病患很難取得；由於醫療團隊擔心74歲的川普可能需要使用呼吸器維生，評估繼續留在白宮風險太高，決定讓川普住院接受治療。

新書「噩夢般場景」爆料說，前總統川普去年感染新冠病毒後病情急轉直下，讓白宮幕僚措手不及。圖為去年10月5日川普出院後在白宮陽台上亮相並當眾摘下口罩。(路透)

書中指出，川普醫療團隊成員原本以為，染疫陷入重病後的川普，可能會一改先前對疫情的輕蔑，嚴肅面對新冠病毒，結果川普痊癒後卻以勝利姿態現身，展現比以往更大膽的態度，公開呼籲民眾不要害怕病毒，更不要讓病毒主宰日常生活。多位川普顧問透露，美國挽救疫情的最後一次機會因此錯過，再也沒有回頭路。