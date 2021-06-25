我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

參院兩黨妥協 美1.2兆元基建計畫達協議

編譯潘勛／綜合24日電
拜登總統(中)與共和、民主兩黨參議員24日在白宮外發表談話，宣布就龐大基建案達成協議。(美聯社)
拜登總統(中)與共和、民主兩黨參議員24日在白宮外發表談話，宣布就龐大基建案達成協議。(美聯社)

拜登總統24日宣布，他已與共和、民主兩黨都參與的參議員團隊，就基礎設施方案達成協議，兩黨各有退讓，以便在分裂嚴重的華府達成罕見的團結一致；但本案僅涉及橋梁、道路、寬頻等方面，不涉拜登所提的協助美國家庭施政；拜登表示打算在預算協商時，提出更大規模開支計畫。

國會山莊報(The Hill)報導，拜登與上述聯邦參議員在白宮外發表談話，表示堅定支持就基建達成協議；拜登指出，雙方都同意己方並未取得自己要的一切，「他們給我的，已多出我料想他們原本想給的了」。

拜登也表示，兩黨參議員達成妥協之舉，讓他回想起往日時光，民主、共和兩黨能透過國會完成許多事，真能共事合作。

參與協商的共和黨聯邦參議員波特曼(Rob Portman)表示感謝拜登出面表達兩黨都相信的事，即使都未取得自己想要的一切，但還是能設法折衷，造福民眾，就核心的基建配套案團結一致。

據白宮公布的細節，兩黨參議員達成的協議案未來五年開支9730億元(未來八年則為1兆2000億元)，其中的5790億元為新開支，尚未編入其他施政案中。

協議案撥出3120億元，用在運輸施政，包括道路、橋梁、機場及電動車等基礎設施，其他2660億元用在水資源、寬頻、改善環境、電力等基建領域；拜登指出，協議案已涵括他「美國就業計畫」幾大部分約三分之二的資金，比如潔淨能源及環境復原力。

新基建案的資金籌措包括縮減稅負差距、調撥沒用完的失業救濟資金、新冠疫情紓困法案沒用到的資金也改用在基建案；另外的財源還有容許各州買賣未使用的過路費用在基建方面，還有拍賣5G網路所得款項。

拜登總統(中)與共和、民主兩黨參議員24日在白宮外發表談話，宣布就龐大基建案達成...
拜登總統(中)與共和、民主兩黨參議員24日在白宮外發表談話，宣布就龐大基建案達成協議。圖為加州蒙特利公園市的一處道路擴建工程。(Getty Images)

紐約時報指出，拜登的支持凸顯他一直努力想為基建案達成妥協，但目前協商出來的方案，與民主黨高層想制定的配套案差距甚遠；拜登原擬定經濟振興方案要斥資4兆元，目前民主黨要推動規模更大的開支及加稅法案，只能由一黨獨力在國會使用預算協商手段闖關，不理共和黨的反對。

拜登在白宮東廂談話時先表示，如果只送兩黨參議員達成的方案給他，他是不會簽字的。

但他對協商成功仍表樂觀，稱其為自己經濟施政的一大勝利，有助於美國競爭時贏過中國，還有代表民主制度勝利。

拜登 參議員 美國

上一則

疫情肆虐 美國人平均壽命減2年 二戰後首見可怕降幅

下一則

邁阿密公寓塌／男孩瓦礫中揮手喊：你看得到我的手嗎？

延伸閱讀

協助阿富汗口譯員撤至美國？拜登：不會把他們拋在後面

協助阿富汗口譯員撤至美國？拜登：不會把他們拋在後面
基建計畫大突破 參院跨黨派提1兆美元案 拜登同意了

基建計畫大突破 參院跨黨派提1兆美元案 拜登同意了
拜普會後 美俄大使陸續返回駐地

拜普會後 美俄大使陸續返回駐地
香港蘋果日報被迫停刊 拜登籲北京停止打壓媒體

香港蘋果日報被迫停刊 拜登籲北京停止打壓媒體

熱門新聞

廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

2021-06-20 11:57
研究指，打完輝瑞疫苗，第三針再打莫德納補強，會有較大反應。(美聯社)

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

2021-06-19 21:42
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
美國前總統川普，攝於2020年9月。川普向福斯新聞坦言，他「沒有贏」2020年總統大選。(路透)

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

2021-06-18 00:03
250萬劑莫德納19日出發援台，蕭美琴到場送機。(照片來源／蕭美琴提供)

美贈台疫苗╱凌晨2：30拿到疫苗 外交戰背後的一群人

2021-06-20 09:16

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯