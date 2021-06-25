參院兩黨妥協 美1.2兆元基建計畫達協議

拜登總統(中)與共和、民主兩黨參議員24日在白宮外發表談話，宣布就龐大基建案達成協議。(美聯社)

拜登 總統24日宣布，他已與共和、民主兩黨都參與的參議員 團隊，就基礎設施方案達成協議，兩黨各有退讓，以便在分裂嚴重的華府達成罕見的團結一致；但本案僅涉及橋梁、道路、寬頻等方面，不涉拜登所提的協助美國 家庭施政；拜登表示打算在預算協商時，提出更大規模開支計畫。

國會山莊報(The Hill)報導，拜登與上述聯邦參議員在白宮外發表談話，表示堅定支持就基建達成協議；拜登指出，雙方都同意己方並未取得自己要的一切，「他們給我的，已多出我料想他們原本想給的了」。

拜登也表示，兩黨參議員達成妥協之舉，讓他回想起往日時光，民主、共和兩黨能透過國會完成許多事，真能共事合作。

參與協商的共和黨聯邦參議員波特曼(Rob Portman)表示感謝拜登出面表達兩黨都相信的事，即使都未取得自己想要的一切，但還是能設法折衷，造福民眾，就核心的基建配套案團結一致。

據白宮公布的細節，兩黨參議員達成的協議案未來五年開支9730億元(未來八年則為1兆2000億元)，其中的5790億元為新開支，尚未編入其他施政案中。

協議案撥出3120億元，用在運輸施政，包括道路、橋梁、機場及電動車等基礎設施，其他2660億元用在水資源、寬頻、改善環境、電力等基建領域；拜登指出，協議案已涵括他「美國就業計畫」幾大部分約三分之二的資金，比如潔淨能源及環境復原力。

新基建案的資金籌措包括縮減稅負差距、調撥沒用完的失業救濟資金、新冠疫情紓困法案沒用到的資金也改用在基建案；另外的財源還有容許各州買賣未使用的過路費用在基建方面，還有拍賣5G網路所得款項。

拜登總統(中)與共和、民主兩黨參議員24日在白宮外發表談話，宣布就龐大基建案達成協議。圖為加州蒙特利公園市的一處道路擴建工程。(Getty Images)

紐約時報指出，拜登的支持凸顯他一直努力想為基建案達成妥協，但目前協商出來的方案，與民主黨高層想制定的配套案差距甚遠；拜登原擬定經濟振興方案要斥資4兆元，目前民主黨要推動規模更大的開支及加稅法案，只能由一黨獨力在國會使用預算協商手段闖關，不理共和黨的反對。

拜登在白宮東廂談話時先表示，如果只送兩黨參議員達成的方案給他，他是不會簽字的。

但他對協商成功仍表樂觀，稱其為自己經濟施政的一大勝利，有助於美國競爭時贏過中國，還有代表民主制度勝利。