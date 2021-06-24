大摩未接種者不得重返辦公室 休士頓逾百醫護丟飯碗

德州休士頓衛理公會醫院強制員工接種疫苗，部分員工反彈。（美聯社）

華爾街多家大投資銀行今夏讓員工重返辦公室時，將要求員工完成接種疫苗 。另外，德州休士頓 一家醫院強制員工接種疫苗的政策，被法院裁定合法後，已有逾百名拒絕接種疫苗的員工離職或遭開除。

總部位於紐約的摩根史坦利(Morgan Stanley)本周表示，將要求所有員工證明疫苗接種情況，未接種疫苗者將被要求線上遠距工作，可能面臨飯碗不保的風險；該銀行高管說，希望所有人9月前重返辦公室上班。

高盛(Goldman Sachs)日前已要求大部分員工返回辦公室，有些特例可延後至9月底；該公司要求員工表明疫苗接種狀態，但不需要出示證明。此外，摩根大通(JPMorgan)則要求員工透過內部門戶提交疫苗接種紀錄。

德州休士頓衛理公會醫院強制員工接種疫苗，已有153名拒絕接種疫苗的醫護人員辭職或被開除。（Getty Images）

銀行業力促重返辦公室主要源自該行業的特有文化。儘管多年來在數位化潮流下與時俱進，銀行業高層仍偏好面對面開會以達成交易，因此，銀行業成了疫情趨緩後催促員工儘快回辦公室的主導行業之一。

德州休士頓衛理公會醫院(Houston Methodist Hospital)於4月1日公布院內員工強制接種疫苗政策，引起部分員工反彈，告上聯邦法院，指控醫院強迫醫護人員成為尚未正式核准的疫苗的白老鼠。而自日前法院裁定強制疫苗接種政策合法後，該院已有153名拒絕接種疫苗的醫護人員辭職或被開除。

高盛公司要求大部分員工返回辦公室，並要求員工表明疫苗接種狀態。（路透）

醫院發言人史密斯(Gale Smith)表示，該院自公布強制疫苗接種政策後，有2萬4947名員工在6月7日的期限前接種，距離「全院接種」的目標尚差178名。因此當日暫停該178名員工的職務，並給予兩周寬限期，要求這些未接種疫苗的醫護人員盡速接種。其中25位醫護人員妥協，另外的153名則主動辭職或被院方開除，史密斯未具體說明辭職與被開除者各別有多少人。

德州衛理公會醫院開出第一槍，且得到聯邦法院的支持後，已讓全國各地醫院愈來愈願意公布類似政策，賓州大學醫院就表示，全院4萬4000名員工均須於9月前完成接種。