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啦啦隊員校外罵髒話被罰 最高院裁定：侵犯言論自由

記者顏伶如／綜合報導
賓州高中生布蘭迪‧李維因未被選入大學校隊啦啦隊，在社群媒體發訊息、比中指而遭校方懲罰，她23日贏得最高法院支持。(路透)
賓州高中生布蘭迪‧李維因未被選入大學校隊啦啦隊，在社群媒體發訊息、比中指而遭校方懲罰，她23日贏得最高法院支持。(路透)

最高法院23日對於學生言論自由做出重要裁定；2017年間，當時14歲的賓州高中女生布蘭迪‧李維(Brandi Levy)因在社群網站用髒話罵學校受到處罰後，以言論自由權遭到侵犯告上法院；最高法院23日裁定，學區侵犯李維受到憲法第一修正案保障的言論自由，因為李維發文地點是在校園之外。

有線電視新聞網(CNN)分析，這起案件關係著全美5000萬名公立學校學生的言論自由權，以及今後學校將如何處理發生於校園之外的網路言論，如何因應日漸嚴重的網路霸凌與威脅。

李維當時因對無法晉升啦啦隊代表隊感到氣憤，某個周六與同學在一家便利商店裡透過社群媒體Snapchat發文，用F開頭髒話罵學校、啦啦隊以及「所有事情」，還附上一張兩人同時比中指的照片；啦啦隊教練與學校得知後以觸犯規定為由，對李維做出停止參加啦啦隊一年的處罰。

賓州高中生布蘭迪‧李維因未被選入大學校隊啦啦隊，在社群媒體發訊息、比中指而遭校方...
賓州高中生布蘭迪‧李維因未被選入大學校隊啦啦隊，在社群媒體發訊息、比中指而遭校方懲罰，她23日贏得最高法院支持。(美聯社)

最高法院23日以8票對1票做出裁定，裁決書由自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)撰寫，僅保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)持不同意見。

布萊爾在裁決書中寫道，或許李維的網路發言可能被認為不值得納入第一修正案保護的討論範疇，「然而，有時候必須保護那些多餘的，以維護不可或缺的部分。」

如今已18歲、正就讀大學的李維對於最高法院的裁定表示欣慰；她23日發表聲明說：「學校太過分了，我很高興最高法院表示同意。」

李維的Snapchat發文大約有250人可以看到，雖然發文有讀取時間限制，但一名女學生截圖之後傳給了擔任啦啦隊教練的母親；學校後來下令李維停止參加啦啦隊一年做為處分，懲處理由是為避免混亂，也為了維持團隊精神。

遭到懲處後的李維將學區告上法院，官司一路打到聯邦第三巡迴上訴法院獲得勝訴；上訴法院審議庭裁定，根據先前判例，憲法第一修正案禁止公立學校懲罰學生在校園之外發表的言論。

越戰時期，愛阿華州第摩因(Des Moines)一所高中對帶著反戰臂章的學生做出停學處分，在1969年判決中，最高法院站在學生的一方，理由是學生並不會因為進入校園而喪失憲法保障的言論自由；自這起訴訟後，最高法院有關學生言論自由權訴訟的判例並不多見。

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