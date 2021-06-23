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避疫後遺症 青少年「飲食失調」就診暴增

編譯柯立偉／綜合22日電
新冠疫情導致年輕人的生活充滿不確定與恐懼，導致暴飲暴食或飲食失調。圖為一家餐館正在配餐。(Getty Images)
新冠疫情導致年輕人的生活充滿不確定與恐懼，導致暴飲暴食或飲食失調。圖為一家餐館正在配餐。(Getty Images)

新冠病毒肆虐期間，受封城影響許多人把自己關在家裡，雖讓染疫風險降到最低，但長時間與社會隔離，也讓許多人患上程度不一的心理疾病。許多醫師發現，現在到醫院求診的新冠病患愈來愈少，取而代之的是在家上課的青少年，因為暴飲暴食、飲食失調而求診，嚴重者甚至需要住院治療。

波士頓兒童醫院(Boston Children's Hospital)飲食失調科主任崔西‧李奇蒙(Tracy Richmond)表示，近日求診的患者人數暴增，從過去每周平均六位增加到現在每周23位；而情況嚴重、需要住院治療者更比疫情期間增加三倍。

李奇蒙說：「這些人真的是病了，有些病患體重短時間內驟降50%，有些則是驟升50%。這個趨勢就像是『第二波疫情』，一波影響全國青少年心理健康的疫情。」

此外，由於現在年輕人接受資訊的管道非常多元，許多人無法出門，但仍能透過網路與世界連結。因此，為了打發在家的時間、對抗對疫情的恐懼，很多年輕人在透過抖音(TikTok)吸收到很多錯誤的減重資訊，導致身體健康出現問題。

除大醫院的專科外，地區性的小診所也發現類似的趨勢。在全國七個州有30多間連鎖門診的「飲食康復中心」(Eating Recovery Center)表示，今年1、2月，他們就接到至少2000位初診病患諮詢，比2020年同期的初診病患多了90%。

飲食康復中心首席醫師安妮‧歐梅利(Anne O'Melia)說：「疫情期間變化太大，導致年輕人的生活充滿不確定與恐懼，進而發展出憂鬱或焦慮的心理疾病，而憂慮與焦慮正是導致暴飲暴食或飲食失調的關鍵因素」。

醫師呼籲，必須要正視青少年飲食失調的問題，不要把這樣的行為當成是「一時的」，當身體出問題時才治療通常為時已晚。史丹福大學青少年藥劑科主任高登(Neville Golden)說：「愈早治療，效果愈好」。

疫情 史丹福大學 封城

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