阿茲海默新藥 聯邦每年或增290億預算…負擔超過NASA

由麻州百健(Biogen)生技公司研發製造的Aduhelm，是FDA自2003年迄今核准的首個阿茲海默症藥物，每年用藥定價為5萬6000元。(美聯社)

治療阿茲海默症 新藥阿杜荷姆(Aduhelm)本月甫獲食品暨藥物管理局(FDA)批准，即引發各方批評；分析人士指出，此新藥不僅缺乏明確有效證據，還將使聯邦醫療保險 (Medicare)及支付部分處方藥費用的保險參與者，每年花費58億至290億元用藥成本；如此龐大開銷最終甚至可能高於環境保護署或太空總署(NASA)的預算 。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)Medicare政策項目執行主任翠夏‧崔西卡·紐曼(Tricia Neuman)表示，「這就像是個無底洞，簡直是瘋了」。

Aduhelm由麻州百健(Biogen)生技公司研發製造，是FDA自2003年迄今核准的首個阿茲海默症藥物，每年用藥定價為5萬6000元；儘管許多其他藥物成本比它高，但最大不同是，全美有近600萬名阿茲海默症患者都是潛在用藥客戶，而且此藥一服就是數年。

由於Aduhelm將成為Medicare支付的最昂貴藥物之一，若廣泛使用，無論有效與否，如此突然且龐大規模的支出衝擊，對Medicare、用戶和納稅人，都將產生深遠影響。

全美有近600萬名阿茲海默症患者，他們都可能是新藥Aduhelm的潛在用藥客戶，而且此藥一服就是數年。(路透)

分析師表示，Aduhelm新藥最高可能會讓Medicare每年在醫院和醫生診所提供的藥物支出增加50%；亦即每年增加290億元Medicare預算。

Medicare占聯邦預算很大一部分，國會、預算專家和白宮多年來一直都在設法削減Medicare支出，但許多提案後來都受政治因素影響，難以實現；而這些提案所節省的開支，均遠低於Aduhelm的預計成本。

根據凱瑟家庭基金會論文得出的高估計假設，目前接受阿茲海默氏症治療的200萬Medicare登記者中，約有四分之一會接受Aduhelm新藥治療。Medicare參保者有600萬未購買補充保險者，可能會需要支付20%藥費，在這種情況下，他們每年要為此藥支付1萬1200元。

私人保險公司可能會為治療設置障礙，要求患者接受額外測試或證明其他選擇無效。但在正常情況下，Medicare會承保經FDA批准的藥物；且會根據藥物是否「合理和必要」來決定承保哪些藥物，而不是費用高低。