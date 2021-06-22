CDC：青年疫苗接種率最低 不到4成

阿拉巴馬等11州有兩成以上長者仍未接種疫苗，專家擔心經濟重啟之際面臨高風險。圖為紐約的一位年長者接種疫苗。(路透)

聯邦研究數據顯示，青少年仍是全美接種新冠疫苗 最低的群體，每周接種率持續下降；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)表示，部分接種率低的州恐難應對傳染力強的變種病毒威脅；另有11州的兩成以上長者仍未接種疫苗，恐怕也會在重啟之際面臨高風險。

聯邦疾病防治中心(CDC)21日公布5月22日以來各年齡層的疫苗接種情況，結果發現80%的65歲以上長者已打疫苗，但18歲到29歲僅38.3%接種。

4月19日到5月22日，18歲到29歲的新增接種比率從每周3.6%降至1.9%，30歲到49歲的新增接種比率則從每周3.5%降至1.7%。

CDC研究人員3月到5月間訪查2726名40歲以下受訪者打疫苗的意願，結果約半數表示未決，其中18歲到24歲的受訪者意願最低；分析顯示，疫苗接種意願與教育、收入及居住地有關，住在高收入都市地區且有學士以上學歷者，較可能接種疫苗。

另據CDC數據顯示，截至21日，全美人口已有45.2%完成疫苗接種，53.4%至少接種一劑疫苗，其中16個州及華盛頓特區的居民疫苗接種率過半；然而，部分州如阿拉巴馬州 、阿肯色州、路易斯安納州、田納西州和懷俄明州 的居民疫苗接種率仍不及35%。

另有11州的65歲以上年長者居民，還有約20%的人未打疫苗，這在各州逐漸解除避疫限制之際，構成小波疫情重燃的隱憂，這些居民大多住在南部，如阿拉巴馬州、阿肯色州、路易斯安納州、密西西比州、北卡羅萊納州和田納西州；剛好達到20%門檻的州則有喬治亞州、愛達荷州和密蘇里州；西維吉尼亞州和懷俄明州則有超過20%的65歲以上年長者尚未至少接種一劑疫苗。

高特里布表示，Delta變種病毒可能在接種率低落的地區，造成染疫風險大增。