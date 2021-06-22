莫德納增2疫苗產線 準備趕製補強針
新冠肺炎疫苗研發公司莫德納(Moderna)即將新增兩條新冠疫苗生產線，為日後製造補強針(booster shot)預作準備；該公司指出，這項擴建計畫旨在提升麻州諾伍德(Norwood)製藥廠產能的50％。
此外，莫德納也計畫擴建位於其他國家的藥廠，目標是將2022年全球年度新冠疫苗產能，從今年的10億劑提升三倍至30億劑。
莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)表示：「我們的期望是，當美國擁有足夠的疫苗之後，我們能將疫苗出口至其他國家，盡可能幫助世界上所有人。」
莫德納的擴建計畫也凸顯未來新冠疫苗的使用量勢必成長的趨勢，根據「華爾街日報」(WSJ)的分析預測，莫德納疫苗的銷售在未來幾年將持續保持強勢，不過之後就會開始下降。
金融數據分析公司FactSet的調查分析也指出，今年莫德納新冠疫苗的銷售將達171億元，2022年將些微下滑至168億元，2023年則將大幅下降至74億元。
莫德納創立逾十年，在去年加入開發新冠疫苗後市值水漲船高，從疫情前的70億元上升至目前的810億元；期間該公司總部辦公室也從共享提升到獨棟的規模，並陸續前往其他國家如瑞士設立分公司。
「我從未見過像我們這樣如此快速成長的公司，」在生技產業擁有超過20年經驗、莫德納製造部資深主管巴羅斯(Matt Barrows)說：「這好比一段旅程，而這段旅程還會持續。」
不過莫德納初期也面臨外界對公司產能和專業技術的質疑，導致疫苗產出有限；近日由於該公司在歐洲的製藥廠低估人力需求，迫使該公司停止向英國、加拿大和其他國家供應疫苗。
另外還有其他因素可能影響莫德納的生產目標，該公司美國製造分部的負責人尼克森(Scott Nickerson)表示，目前最大的挑戰是塑膠袋、試管或過濾器等原物料的資源不足；但該公司仍承諾，這項擴建計畫將有助於推升在美國及其他國家的整體疫苗供應量。
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