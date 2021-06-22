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莫德納增2疫苗產線 準備趕製補強針

編譯林梅婕／綜合21日電
新冠肺炎疫苗研發公司莫德納將新增兩條新冠疫苗的生產線及擴大在其他國家的藥廠，為日後製造加強針疫苗作準備。(路透)
新冠肺炎疫苗研發公司莫德納將新增兩條新冠疫苗的生產線及擴大在其他國家的藥廠，為日後製造加強針疫苗作準備。(路透)

新冠肺炎疫苗研發公司莫德納(Moderna)即將新增兩條新冠疫苗生產線，為日後製造補強針(booster shot)預作準備；該公司指出，這項擴建計畫旨在提升麻州諾伍德(Norwood)製藥廠產能的50％。

此外，莫德納也計畫擴建位於其他國家的藥廠，目標是將2022年全球年度新冠疫苗產能，從今年的10億劑提升三倍至30億劑。

莫德納執行長班塞爾(Stephane Bancel)表示：「我們的期望是，當美國擁有足夠的疫苗之後，我們能將疫苗出口至其他國家，盡可能幫助世界上所有人。」

莫德納的擴建計畫也凸顯未來新冠疫苗的使用量勢必成長的趨勢，根據「華爾街日報」(WSJ)的分析預測，莫德納疫苗的銷售在未來幾年將持續保持強勢，不過之後就會開始下降。

金融數據分析公司FactSet的調查分析也指出，今年莫德納新冠疫苗的銷售將達171億元，2022年將些微下滑至168億元，2023年則將大幅下降至74億元。

莫德納創立逾十年，在去年加入開發新冠疫苗後市值水漲船高，從疫情前的70億元上升至目前的810億元；期間該公司總部辦公室也從共享提升到獨棟的規模，並陸續前往其他國家如瑞士設立分公司。

「我從未見過像我們這樣如此快速成長的公司，」在生技產業擁有超過20年經驗、莫德納製造部資深主管巴羅斯(Matt Barrows)說：「這好比一段旅程，而這段旅程還會持續。」

不過莫德納初期也面臨外界對公司產能和專業技術的質疑，導致疫苗產出有限；近日由於該公司在歐洲的製藥廠低估人力需求，迫使該公司停止向英國、加拿大和其他國家供應疫苗。

另外還有其他因素可能影響莫德納的生產目標，該公司美國製造分部的負責人尼克森(Scott Nickerson)表示，目前最大的挑戰是塑膠袋、試管或過濾器等原物料的資源不足；但該公司仍承諾，這項擴建計畫將有助於推升在美國及其他國家的整體疫苗供應量。

疫苗 莫德納 美國

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