遠距學不到東西？不少家長讓孩子今秋重讀幼稚園

過去一年來的遠距上課，學習品質讓某些幼稚園家長憂心忡忡。圖為一位家長在家一邊上班，一邊督導兩個孩子學習。(美聯社)

非營利新聞組織「哈慶哲報導」(Hechinger Report)指出，受新冠疫情 影響，過去一年來的遠距上課，學習品質讓某些幼稚園家長憂心忡忡，認為孩子浪費了整個學年的時間，決定讓孩子重新來過，今秋進教室重讀一年；因為疫情而在去年選擇不參加遠距學習的孩子，新學年也將回到校園就讀幼稚園。

全國公共電台(NPR)日前公布統計報告指出，疫情發生後，全美幼稚園均出現學生註冊減少的狀況，分布於20州的共計60個公立學區 ，幼稚園註冊率縮水約16%。洛杉磯聯合學區註冊率便減少14%，相當於減少將近6000名學童。

報導指出，如今某些幼兒啟蒙教育 專家擔心的是，疫情期間沒有上課的孩子今秋將恢復到校上課，學校將如何有效因應。

「早期教育全國研究中心」(NIEER)主任巴尼特(Steven Barnett)指出，屆時幼稚園的狀況將變得非常困難；他舉例說，25%學生去年應該讀幼稚園但卻未上學，新學年將留級重讀，這樣將導致班級人數增加，每個學生能夠獲得老師的關注也因此變少。

報導指出，不少教育工作者已預做準備，今秋可能遇到不少主動想讓孩子留級的家長，例如讓兒女重讀幼稚園，而這種模式較常發生在社經地位屬於中上階層的家庭，因為家長認為孩子可以因此取得學業優勢。

教育專家說，許多家長可能對遠距上課感到不滿意，但不應該因此讓孩子重讀。

維吉尼亞大學兒童早期教育研究員安娜‧薛皮洛(Anna Shapiro)說，一些民眾覺得，疫情下成長的孩子已淪為「失落世代」，浪費整個學年，沒有辦法恢復正常學習，「但我並不如此認為」。

巴尼特指出，進度落後的孩子應該獲得額外輔導，而不是留級重讀。他也說，有些孩子只要經過六周的加強學習便能趕上進度，但並不需要強求所有學生都在同一時間趕上進度。