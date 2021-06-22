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風暴奪阿拉巴馬14人命 最小僅9個月大

編譯洪毅／綜合21日電
熱帶風暴「克勞代特」(Claudette)橫掃東南部後，在阿拉巴馬州共計奪走14條人命。圖為風暴行經地區，街上滿目瘡痍。(美聯社)
熱帶風暴「克勞代特」(Claudette)橫掃東南部後，在阿拉巴馬州共計奪走14條人命。圖為風暴行經地區，街上滿目瘡痍。(美聯社)

熱帶風暴「克勞代特」(Claudette)橫掃東南部後，在阿拉巴馬州共計奪走14條人命；其中有10人死於65號州際公路上的遊覽車車禍，死者包括九名未成年人，許多是來自基督教青年之家、身世坎坷的少女，年紀最小的只有九個月大。

車禍發生在19日、位於蒙哥馬利(Montgomery)以南35里處的州際公路上，疑似肇因於許多車輛在此度假勝地行經之路上打滑，造成連環追撞；巴特勒郡(Butler County)法醫賈爾拉克(Wayne Garlock)說，這段路沿著山坡向下到小溪附近，本來就因容易打滑而「惡名昭彰」。

該15人座的遊覽車與小汽車相撞後起火，是造成死傷慘重的原因；車上死者包括四名來自塔拉普薩郡女孩青年農場(Tallapoosa County Girl's Ranch)的女孩，年齡在4至17歲之間，這些女孩在來到此基督教青年之家前，多數過著受虐、遭遺棄、被親朋好友忽視、輾轉於寄養家庭之間的坎坷人生。

農場主任甘蒂絲‧古利(Candice Gulley)是遊覽車上唯一的倖存者，傷勢嚴重但穩定，然而，其兩個孩子雙雙罹難，分別為4歲及16歲；此外，還有2名未成年死者則是來自青年農場以外的賓客。

與遊覽車相撞的小汽車上，來自田納西州的29歲男子及其九個月大的女兒也雙雙罹難，其餘乘客受傷。

來自青年農場的女孩能夠相聚，參加一年一度的格爾夫海岸(Gulf Shores)活動是她們坎坷人生中的亮點之一；農場執行長史密斯(Michael Smith)表示，許多女孩除這樣的活動之外，根本不可能有看到海灘的機會，這是新冠疫情之後首次出遊，更讓她們備感興奮。

青年農場降下半旗，當地的學生及社區民眾集體舉辦祈禱會，其他相關人士則試著從悲傷中走出；一名參加祈禱會的女孩表示，許多人對青年農場的印象，會聯想到她們曾犯過什麼錯，但事實不是如此，她們許多人身世坎坷，因此更加堅強、高尚、樂群，能成為她們的姊妹是種榮幸。

車禍 汽車 熱帶風暴

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