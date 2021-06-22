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連日高溫破紀錄 美西4州周末現森林野火

記者顏伶如、編譯柯立偉／綜合報導
美國西部上周經歷數十來溫度最高的熱浪侵襲，已有野火出現。圖為蒙大拿州16日的野火。(美聯社)
美國西部上周經歷數十來溫度最高的熱浪侵襲，已有野火出現。圖為蒙大拿州16日的野火。(美聯社)

美國西部上周經歷數十來溫度最高的熱浪侵襲，加州死亡谷(Death Valley)溫度飆至華氏128度，科羅拉多州丹佛市(Denver)則罕見出現連續三天氣溫突破100度。氣象專家先前警告，高溫恐將導致野火發生，周末期間果然加州、科州、亞利桑納州及俄勒岡州都有森林大火傳出。

西部六州地區共計約700萬民眾，21日都處於紅色警報發布範圍，高溫、低濕度，加上風速達每小時40哩強風，各種環境條件之下極可能爆發山林大火。

加州蒙特利郡(Monterey County)的威洛野火(Willow Fire)導致居民18日緊急撤離，周末期間持續延燒的結果，滾滾煙霧籠罩灣區一帶。

加州夏斯塔郡(Shasta County)小牛野火(Cow Fire)同樣讓地方政府緊急發布撤離命令，原本忙著參加威洛野火救火行動的一架空中灑水機，20日奉命轉而加入小牛野火搶救，支援消防人員的地面工作。

國家廣播公司(NBC)報導，加州及美國西北部太平洋沿海地區，下周將有異常高溫。由於降雨及山頂融雪雙雙匱乏，環境變得極度乾燥，屆時爆發森林野火的危機將再度升高。

報導指出，氣候變遷下，如今出現熱浪的機率比100年前增加三倍，熱浪也導致美西現在出現的極度旱災，野火季節則年復一年提早開始，持續時間也越來越長。專家指出，如今西部面臨的威脅，已不再是野火季而已，而是一整年都可能遭受野火侵襲。

大峽谷國家公園發言人貝爾德(Joelle Baird)21日表示，53歲女子米雪兒·米德(Michelle Meder)19日在大峽谷健行時，疑似因為熱浪身亡。

貝爾德表示，多數旅客開始健行路線的大峽谷南緣(South Rim)均溫通常比底部低20度左右，但進入魅影牧場(Phantom Ranch)後，氣溫會飆到華氏115度。如果沒有做好相關準備，氣溫太高時應找陰涼處休息。

美國西部上周經歷數十來溫度最高的熱浪侵襲，已有野火出現。圖為蒙大拿州16日的野火...
美國西部上周經歷數十來溫度最高的熱浪侵襲，已有野火出現。圖為蒙大拿州16日的野火。(美聯社)

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