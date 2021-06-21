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保守派屬意誰戰2024？這州州長人氣勝過川普

編譯潘勛／綜合20日電
一項保守派民調顯示，共和黨選民心中代表該黨角逐2024大選的人物，佛州州長德桑提斯以小幅優勢領先前總統川普。(路透)
一項保守派民調顯示，共和黨選民心中代表該黨角逐2024大選的人物，佛州州長德桑提斯以小幅優勢領先前總統川普。(路透)

根據科羅拉多基督教大學(Colorado Christian University)對保守派所做的民調指出，目前佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)已成為保守派的人氣王，力壓前總統川普，可能在2024年角逐共和黨總統候選人提名時勝出。

福斯新聞網(Fox News)20日報導，這項非正式民調的受訪者，有大約500名親身參加「西部保守派高峰會」(Western Conservative Summit)以及數萬線上觀看峰會人士，民調單位請他們針對31名共和、民主兩黨可望在2024年角逐白宮寶座人選進行選擇。

結果發現，德桑提斯的認可度來到74%，力壓川普的71%。德桑提斯第一次當選佛州州長，是川普盟友，自新冠疫情爆發以來，便以堅拒封城等防疫限制，變得極受歡迎。

其他有意問鼎的共和黨人，聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)支持率為43%；前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)39%；聯邦參議員史考特(Tim Scott)為36%；這三位連同德桑提斯及川普，包辦這次民調前五名。

保守派活躍人士及各界領袖所辦的「保守派政治行動會議」(CPAC)規模最大，年代也最悠久；CPAC在2月大會非正式民調中，德桑提斯人氣列第二，僅次於川普。但CPAC第二次非正式民調不納入川普，德桑提斯便輕鬆奪冠，成為2024年最強勢的共和黨總統候選人物。

人氣第三的龐培歐目前創立政治行動委員會(PAC)，目標在幫保守派候選人打贏2022年期中選舉；共和黨盼在期中選奪回國會參、眾兩院多數席次。

龐培歐接受福斯新聞網訪問時強調，他創辦「捍衛美國價值」(Champion American Values)PAC，是想幫忙全國保守派候選人，確保選出很關心美國勞工、中產階級的國會議員。

創設捍衛美國價值PAC，讓龐培歐能代共和黨同志收到無上限的政治捐款，也引發揣測，認為他認真考慮角逐下屆共和黨總統候選人提名。其他有志於白宮的共和黨政治人物還有前副總統潘斯，以及前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)。

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