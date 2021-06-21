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1.2兆基建計畫 參院有初步共識

編譯陳韻涵／綜合20日電
國會參院兩黨繼續討論基建法案，1兆元左右的版本較受共和黨人青睞，但金額僅為拜登所提基建計畫的四分之一；圖為參院少數黨領袖麥康諾(右)日前率共和黨參議員闡明看法。(美聯社)
國會參院兩黨繼續討論基建法案，1兆元左右的版本較受共和黨人青睞，但金額僅為拜登所提基建計畫的四分之一；圖為參院少數黨領袖麥康諾(右)日前率共和黨參議員闡明看法。(美聯社)

聯邦參院20日通過取得兩黨共識的基礎建設計畫，但總經費1.2兆元只占拜登總統最初提議的四分之一，儘管兩黨達成初步共識，仍就經費來源爭論不休。

拜登上周表示，他看過法案內容後，最快將在21日回覆。

100名聯邦參議員中，有11位共和黨人、九位民主黨人和一名加入民主黨黨團的獨立派人士，將共商未來八年的造橋鋪路等傳統基建藍圖。

共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)透過福斯周日新聞(Fox News Sunday)向拜登喊話說：「若想達成兆元基建計畫，有預算，但必須積極涉入領導。」

拜登原本提出4兆元的廣泛基建計畫，盼能在新冠肺炎疫情之後帶動經濟復甦，弭平收入不均，對抗氣候變遷並提供長者及幼童的健康照護。

白宮下修此計畫到1.7兆元，藉此贏得共和黨的支持。

參院預算委員會主席桑德斯(Bernie Sanders)希望達成6兆元的基建計畫藍圖，認為兩黨部分協議不妥，例如將燃油稅與通膨掛勾；白宮也反對將燃油稅納入通膨，稱這樣課不到收入不到40萬元以下國民的稅。

領導共和黨談判的參議員波特曼(Rob Portman)則說，燃油稅指數化條款行不通，政府「需要想出不會增稅的辦法」。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)20日表示，民主黨希望推動涵蓋牙齒、聽力和視力的聯邦醫療保險Medicare。

舒默表示，希望新法案能夠推翻前總統川普對富人及企業減稅的措施。

葛理漢譴責桑德斯的6兆元理念，形容「這比二戰時的開銷還大」，絕對會招致每位共和黨議員的反對。

共和黨 拜登 參院

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