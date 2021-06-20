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美西乾旱衝擊水力發電 今夏恐有停電危機

編譯林梅婕／綜合19日電
美西面臨嚴重旱災，水力發電廠蓄水量創下新低，連帶影響發電量，今夏可能爆發大範圍停電的危機。圖為加州的Sierra National Forest水庫幾乎乾涸見底。(美聯社)
美西面臨嚴重旱災，水力發電廠蓄水量創下新低，連帶影響發電量，今夏可能爆發大範圍停電的危機。圖為加州的Sierra National Forest水庫幾乎乾涸見底。(美聯社)

美西地區正面臨嚴重旱災，水力發電廠蓄水量創下新低，連帶影響發電量，今夏恐爆發大範圍停電危機。

去年冬天較為乾燥，今年春天河川和溪流的積雪量也下降，使得許多大型水庫蓄水量降到新低點；加州乾旱的狀況尤為嚴重，官方表示，今年蓄水系統的損失量可屬史無前例，約是100萬戶以上家庭一年的用水量。

加州水資源廳(California Department of Water Resources)共管理八座水力發電廠，但今年的供電量預計只能達到10年平均的30％；據統計，加州水力發電占整體發電量的16%，有些水力能源還得向別州購買。

因此進入旱季之前，加州的所有電廠都必須盡可能累積足夠的電力，又因為電量供需差距極小，任何發電的損失都會對供電系統造成極大的風險。

根據國家海洋暨大氣管理局(National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA)本月公布的數據，猶他、懷俄明、科羅拉多、新墨西哥及亞利桑納等州的流量預測，被列為史上乾旱最嚴重的五個州。

NOAA分析指出，科羅拉多河(Colorado River)的分支鮑爾湖(Lake Powell)於今年4月至7月的水量，預計只能累積往年的25%；鮑爾湖又是密德湖(Lake Mead)的主要供水來源，直接影響全國最大水力發電廠胡佛水壩(Hoover Dam)。

胡佛水壩的供電量足以供應130萬戶家庭使用，其23%的發電量供內華達州，19%為亞利桑納州，主要電量仍是供應加州；美國開墾局(U.S. Bureau of Reclamation)發言人艾倫(Patti Aaron)表示，胡佛水壩目前的發電量只有1567兆瓦，比巔峰時期的2074兆瓦少25%。

本周西部和南部地區因熱浪來襲導致電力需求飆升，使得電力供應吃緊，但炎炎夏日距離結束還有一段漫長的日子，巔峰用電的需求恐怕相當頻繁；加州和德州的電力公司也都呼籲民眾省電、少開冷氣，才可能避免停電危機。

加州 鮑爾 美國

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