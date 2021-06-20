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熱浪肆虐美西 野火風險更甚以往 官員：做最壞準備

編譯柯立偉／綜合19日電

本周肆虐美西的熱浪使美西各州的消防部門神經緊繃，深深擔憂一不小心就導致野火燎原；由於去年冬天溫度較往年高，且降雨量不足以讓植被保留足夠的水分，再加上夏季高溫，隨時都可能引發野火；因此消防部門呼籲民眾記取去年大火的教訓，做好一切防範措施。

西岸地區近來的乾燥與高溫為野火提供充足的條件，再加上今年融雪早，且降雨量不足，植被的乾燥程度更甚於往年，面臨野火的威脅也比過去更高。

加州大學推廣部火災學專家蘭雅‧坤-大衛森(Lenya N. Quinn-Davidson)說：「我們即將進入比往年更危險的野火季，只要一點點意外，就可能引發大面積的火災。」

消防部門從去年冬天開始就開始準備，例如清理易燃物品，並且擴大社區參與，積極向社區民眾宣導防火的重要性；洛杉磯消防局發言人亨弗瑞(Brian Humphrey)表示，洛杉磯長久以來被視為火災低風險區，造成相關政令的宣導很不順利。

他說：「我們積極向社區推廣我們因應大火的撤離計畫，不過因為民眾的風險意識不高，很多人不願意配合。」

加州去年大火延燒430萬公頃的土地，為歷年之最，消防局雖然有責任要滅火，但更重要的是社區民眾自覺配合防火措施；根據統計，加州90%以上的大火都是人為疏失引起，因此不論是小心用火、更換防火建材，或執行撤離計畫等，民眾對消防政策的配合是防火的第一要務。

加州消防分隊隊長黑吉(Jon Heggie)說：「我們只能盡可能地撲滅火勢，社區民眾的配合才是最重要。一個人一不小心，就可能讓整個社區面臨巨大的生命財產威脅。」

除加州外，內華達州今年面臨的野火威脅也不小；該州消防官員哈齊特(Tyler Hecht)說：「去年冬天溫度高、降水少，導致今年火警的機率提高。再加上這一周一直颳大風和打雷，隨時都可能觸發難以控制的大火。」

加州大學 洛杉磯 高溫

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