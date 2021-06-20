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熱帶風暴重創佛州50房屋 移動房屋公園遭夷平

記者胡玉立／綜合報導
熱帶風暴克勞德特19日引發疑似龍捲風，在密西西比海岸沿岸降下傾盆大雨，淹沒街道，房屋浸水。圖為當地民眾正在轉移。(美聯社)
熱帶風暴克勞德特19日引發疑似龍捲風，在密西西比海岸沿岸降下傾盆大雨，淹沒街道，房屋浸水。圖為當地民眾正在轉移。(美聯社)

阿拉巴馬州當局表示，19日凌晨4時被國家颶風中心命名的熱帶風暴克勞德特(Tropical Storm Claudette)引發疑似龍捲風，嚴重毀損佛羅里達州邊境彭薩科拉(Pensacola)以北的布魯頓(Brewton)小鎮附近至少50棟房屋，一個移動房屋公園幾遭「夷平」。

克勞德特風暴19日獲命名後，先在路易斯安納州龐恰特雷恩湖(Lake Pontchartrain)以北和密西西比海岸沿岸降下傾盆大雨，淹沒街道，房屋浸水；之後又席捲佛州狹長地帶及內陸的阿拉巴馬州大片地區。國家氣象局還警告佛州北部和阿拉巴馬州南部可能出現龍捲風。密西西比州和喬治亞州部分內陸地區也下起大雨。

儘管風暴正在減弱，國家颶風中心仍向北卡羅來納州海岸部分地區發布熱帶風暴預警，這些地區可能會在20日晚上感受到影響；預計風暴將於21日進入大西洋，並於22日恢復熱帶風暴強度。

因風暴受創的阿拉巴馬州目前尚未有人嚴重受傷或死亡的直接報告，但在臉書社群媒體上分享的布魯地區照片顯示，有樹木直接倒塌在房屋上，還有一長串碎片殘留物，當地媒體宣稱是來自嚴重受創的移動房屋公園。

埃斯坎比亞郡(Escambia County)警長希思傑克遜表示，「幾乎每個人都受到影響，但在移動房屋公園的屋子非常接近，風災對它們造成的損失遠比分散座落的房屋要大得多。」

與此同時，佛羅里達州北部地區也感受到風暴侵襲，某些情況下風速達到每小時85哩，還吹翻了一輛18輪大卡車。

住在佛州佩斯(Pace)居民曾打911報告可能有旋風導致兩棟房屋屋頂被撕開，另外至少三棟房屋受損。佛州房屋受損所在地的聖羅莎郡(Santa Rosa County)發言人莎拉‧惠特菲德表示，「無人受傷。我們很慶幸它是在日出後，而不是在人們午夜睡覺時來襲。」

風暴導致數萬戶停電，彭薩科拉國際機場部分航班取消或延誤；紀錄各地停電情況的Poweroutage.us網站稱，在路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬和佛羅里達州共有約2萬2000戶停電。

熱帶風暴克勞德特19日引發疑似龍捲風，在路易斯安納州龐恰特雷恩湖以北和密西西比海...
熱帶風暴克勞德特19日引發疑似龍捲風，在路易斯安納州龐恰特雷恩湖以北和密西西比海岸沿岸降下傾盆大雨，淹沒街道，房屋浸水。圖為路易斯安納州出動直昇機轉移民眾。(路透)
熱帶風暴克勞德特19日引發疑似龍捲風，在密西西比海岸沿岸降下傾盆大雨，淹沒街道，...
熱帶風暴克勞德特19日引發疑似龍捲風，在密西西比海岸沿岸降下傾盆大雨，淹沒街道，房屋浸水。圖為狂風在密西西比州摩根城的河邊掀起大浪。(美聯社)

熱帶風暴 阿拉巴馬州 佛州

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