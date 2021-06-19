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川普挺川粉奇巴卡 要拉下阿拉斯加參議員穆考斯基

編譯盧炯燊／綜合18日電
前阿拉斯加行政部專員奇巴卡獲得前總統川普支持，將挑戰聯邦參議員穆考斯基。(取自推特)
前阿拉斯加行政部專員奇巴卡獲得前總統川普支持，將挑戰聯邦參議員穆考斯基。(取自推特)

阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)仍未宣布是否在2022年期中選舉爭取連任，但前阿拉斯加行政部專員奇巴卡(Kelly Tshibaka)3月時已宣布會挑戰她，前總統川普18日發聲明支持奇巴卡。

穆考斯基一直是川普的批評者，在先後兩次對他的彈劾聆訊中，都投下彈劾贊成票；川普也對她恨之入骨，在2020年6月時就表明要把她拉下來。

阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基雖尚未宣布爭取連任，但川普18日發聲明支持她...
阿拉斯加州共和黨籍聯邦參議員穆考斯基雖尚未宣布爭取連任，但川普18日發聲明支持她的對手。(路透)

今年初，川普揚言在阿拉斯加的共和黨初選時，一定會到阿拉斯加為穆考斯基的競選對手拉票。

川普18日透過其政治行動委員會「拯救美國」(Save America PAC)發聲明說，穆考斯基必須走人，奇巴卡是可以擊敗穆考斯基的人；川普又說奇巴卡得到他的完全認可，並會履行承諾到阿拉斯加為她助選。

奇巴卡是迄今唯一正式的挑戰者，聲稱川普的支持有助她在黨內的初選中脫穎而出。

她表示，能夠得到川普的支持，感到榮幸及感激，對阿拉斯加民眾來說是一個更好的消息，因為這意味著可從穆考斯基手中奪回參院席位。

儘管穆考斯基迄今仍未發動競選連任工程，但若她決定連任，選舉行動肯定不會怠慢。

據早前一項民調顯示，奇巴卡在阿拉斯加共和黨人的支持率為33.6%，較穆考斯基的18.8%大幅領先15個百分點。不過參議院少數黨領袖麥康諾長期以來一直支持穆考斯基。

至於川普對奇巴卡的支持，將再一次使他與「全國共和黨參議員委員會 」(NRSC) 出現矛盾；NRSC負責統籌共和黨參議員事務，一貫的政策是支持所有現任參議員，但川普過去已多次力挺支持他的人，來挑戰反對及批評他的人。

對於川普公開認可奇巴卡的說法，NRSC暫時未置評。

川普 共和黨 參議員

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