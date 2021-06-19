我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

「烈焰與怒火」作者新書 寫川普最後時日 這回書中訪主角

記者胡玉立／綜合報導
資深媒體人沃爾夫7月將出版新書「山崩：川普任內最後時日」。(美聯社)
資深媒體人沃爾夫7月將出版新書「山崩：川普任內最後時日」。(美聯社)

2018年寫下「烈焰與怒火」(Fire and Fury)一書大掀川普白宮內幕、狂銷200萬冊的資深媒體人沃爾夫(Michael Wolff)又要出書了；出版商表示，前總統川普這次不但沒有像上回那樣譴責沃爾夫出書、阻攔出版，甚至是這本新書的受訪對象之一。

出版商亨利霍特(Henry Holt)表示，沃爾夫訂7月27日出版的新書「山崩：川普任內最後時日」(Landslide: The Final Days of the Trump Presidency)，「為川普執政四年及他主掌國家大政最後幾個月的動盪，蓋棺論定。而且，基於沃爾夫與白宮幕僚和川普本人的非凡接觸，有大量對白宮內部真正發生情況的全新信息和見解。」

沃爾夫2018年1月出版「烈焰與怒火—川普白宮內幕」時，曾被批評者質疑報導細節，但他在書中有關白宮的混亂與川普的多變與容易分心等種種描述，受到後來相繼出版有關川普暢銷書的多位作者如資深記者伍華德(Bob Woodward)和前國安顧問波頓(John Bolton)認同。

除了沃爾夫的「山崩」之外，伍華德與華盛頓郵報同事科斯塔(Robert Costa)也在著手撰寫有關川普政府最後時日的書籍。

政治新聞網站Politico和浮華世界(Vanity Fair)雜誌均報導，川普同意會見沃爾夫和其他作者如紐約時報駐白宮記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)和美國廣播公司(ABC News)卡爾(Jonathan Karl)；不過，川普的回憶錄會由誰來出，仍不確定；他上周聲明說，自己「像瘋了似地在寫作」，還說他拒絕兩家最意想不到的出版商出書提議。但不少出版社對川普這種說法存疑。

Politico報導，在1月6日川普支持者圍攻國會大廈事件發生前，主要出版業者即對替川普出書很猶豫；國會暴亂事件後，川普角色地位更加棘手，他有關2020年大選的大量謊言也須一一核實，替川普出書無疑是艱鉅任務。

川普自己也想出書 出版業5巨頭拒合作

西蒙與舒斯特(Simon & Schuster)執行長卡普(Jonathan Karp)5月已告知員工，他對川普出書不感興趣，因為他仍懷疑川普在謊稱贏得大選的狀況下會誠實自述；該出版社另以七位數價格簽下前副總統潘斯的兩本書。

前總統通常可輕鬆達成巨額出書協議，前總統歐巴馬伉儷即與企鵝蘭登書屋(Penguin Random House)簽下高達 6500萬元的白宮後回憶錄出書協議。

Politico報導，五大出版巨頭企鵝蘭登書屋、西蒙與舒斯特、哈切特圖書集團(Hachette Book Group)、哈潑柯林斯(HarperCollins)出版社、麥米倫出版公司 (Macmillan Publishers)均有消息來源告知，沒聽說川普出書已有協議的消息，也不熱衷在短期內為他出書。

業內消息人士表示，除了國會暴亂帶來的包袱外，川普在參選總統前，就搞砸了與許多出版商的關係，出版業五大巨頭不會再與他合作。

資深媒體人沃爾夫2018年寫下「烈焰與怒火」一書大掀川普白宮內幕、狂銷200萬冊...
資深媒體人沃爾夫2018年寫下「烈焰與怒火」一書大掀川普白宮內幕、狂銷200萬冊；他7月將出版新書「山崩：川普任內最後時日」。(Getty Images)

川普 白宮 紐約時報

上一則

拜登政府也被批「用人唯親」專家：不能跟川普比爛吧

下一則

六月節火速成聯邦假 各州爭排新假期 企業措手不及

延伸閱讀

川普前醫師又質疑拜登心智：快做認知測試證明適任總統

川普前醫師又質疑拜登心智：快做認知測試證明適任總統
川普批拜登教導學童批判種族理論 「讓全國集體自殺」

川普批拜登教導學童批判種族理論 「讓全國集體自殺」
潘斯保守派活動演說 聽眾大喊「叛徒」

潘斯保守派活動演說 聽眾大喊「叛徒」
中製設備趕出美國網路…FCC隱蔽清單 禁買華為中興

中製設備趕出美國網路…FCC隱蔽清單 禁買華為中興

熱門新聞

中國科學院武漢病毒研究所專家石正麗。(Getty Images)

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

2021-06-15 08:51
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報資料照片）

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

2021-06-14 07:22
聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴隸制度；圖為抗議者在華府遊行檔案照。(Getty Images)

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

2021-06-16 22:27
馬克宏（左）與拜登（右）12日在G7場邊舉行雙邊會談。（路透）

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

2021-06-12 11:58

1張圖看疫情：全美55.4%成人 完全接種疫苗

2021-06-19 03:00
美國前總統川普，攝於2020年9月。川普向福斯新聞坦言，他「沒有贏」2020年總統大選。(路透)

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

2021-06-18 00:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元
第二批24萬劑莫德納疫苗抵台 華航貨機負責載運

第二批24萬劑莫德納疫苗抵台 華航貨機負責載運
Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球