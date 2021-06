「烈焰與怒火」作者新書 寫川普最後時日 這回書中訪主角

資深媒體人沃爾夫7月將出版新書「山崩:川普任內最後時日」。(美聯社)

2018年寫下「烈焰與怒火」(Fire and Fury)一書大掀川普白宮 內幕、狂銷200萬冊的資深媒體人沃爾夫(Michael Wolff)又要出書了;出版商表示,前總統川普這次不但沒有像上回那樣譴責沃爾夫出書、阻攔出版,甚至是這本新書的受訪對象之一。

出版商亨利霍特(Henry Holt)表示,沃爾夫訂7月27日出版的新書「山崩:川普任內最後時日」(Landslide: The Final Days of the Trump Presidency),「為川普執政四年及他主掌國家大政最後幾個月的動盪,蓋棺論定。而且,基於沃爾夫與白宮幕僚和川普本人的非凡接觸,有大量對白宮內部真正發生情況的全新信息和見解。」

沃爾夫2018年1月出版「烈焰與怒火—川普白宮內幕」時,曾被批評者質疑報導細節,但他在書中有關白宮的混亂與川普的多變與容易分心等種種描述,受到後來相繼出版有關川普暢銷書的多位作者如資深記者伍華德(Bob Woodward)和前國安顧問波頓(John Bolton)認同。

除了沃爾夫的「山崩」之外,伍華德與華盛頓郵報同事科斯塔(Robert Costa)也在著手撰寫有關川普政府最後時日的書籍。

政治新聞網站Politico和浮華世界(Vanity Fair)雜誌均報導,川普同意會見沃爾夫和其他作者如紐約時報 駐白宮記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)和美國廣播公司(ABC News)卡爾(Jonathan Karl);不過,川普的回憶錄會由誰來出,仍不確定;他上周聲明說,自己「像瘋了似地在寫作」,還說他拒絕兩家最意想不到的出版商出書提議。但不少出版社對川普這種說法存疑。

Politico報導,在1月6日川普支持者圍攻國會大廈事件發生前,主要出版業者即對替川普出書很猶豫;國會暴亂事件後,川普角色地位更加棘手,他有關2020年大選的大量謊言也須一一核實,替川普出書無疑是艱鉅任務。

川普自己也想出書 出版業5巨頭拒合作

西蒙與舒斯特(Simon & Schuster)執行長卡普(Jonathan Karp)5月已告知員工,他對川普出書不感興趣,因為他仍懷疑川普在謊稱贏得大選的狀況下會誠實自述;該出版社另以七位數價格簽下前副總統潘斯的兩本書。

前總統通常可輕鬆達成巨額出書協議,前總統歐巴馬伉儷即與企鵝蘭登書屋(Penguin Random House)簽下高達 6500萬元的白宮後回憶錄出書協議。

Politico報導,五大出版巨頭企鵝蘭登書屋、西蒙與舒斯特、哈切特圖書集團(Hachette Book Group)、哈潑柯林斯(HarperCollins)出版社、麥米倫出版公司 (Macmillan Publishers)均有消息來源告知,沒聽說川普出書已有協議的消息,也不熱衷在短期內為他出書。

業內消息人士表示,除了國會暴亂帶來的包袱外,川普在參選總統前,就搞砸了與許多出版商的關係,出版業五大巨頭不會再與他合作。