潘斯出席保守派活動演說 台下民眾罵他是「叛徒」

前副總統潘斯18日在保守派的「信仰與自由聯盟」高峰會上發表演說時，遭聽眾高呼「叛徒」鬧場。(美聯社)

前副總統潘斯18日在保守派的「信仰與自由聯盟」高峰會上發表演說時，遭聽眾高呼「叛徒」(traitor)鬧場，顯見共和黨 內，川普 支持者仍相當不滿他在任內確認拜登 當選。

「很高興又來到這麼多愛國人士聚會的場合，大家都是獻身於信仰、自由，致力邁向多數執政的同志。」他向出席人員宣告，「我是基督徒、保守派、共和黨員，依這個順序。」

這句話引來一陣掌聲，不料群眾當中「叛徒」的喊聲愈來愈大；現場人士說，部分「鬧場」者被逐出場，讓潘斯繼續發表演說。

有人敢當面罵潘斯叛徒，顯示共和黨迄今仍為川普2020年總統敗選呈現分裂。

川普及其支持者不斷質疑拜登的勝選，是基於「選舉舞弊」、「選務不公」，但卻提不出確鑿證據；即便訴諸法院，也屢吃敗仗，連遭駁回。

元月6日的國會之亂就是這派不認輸之徒在川普鼓動下，闖到國會，想要阻擋國會議員完成「確認選舉結果」的憲法程序，有些暴徒還高喊處死潘斯的口號，因為潘斯以副總統兼參院主席身分，在他們眼裡是「可以」擋下這個認證程序的。

潘斯一點也不後悔沒有幫川普達成目的，本月初在新罕布夏州演講時，他講出自己的看法：「川普總統和我離開白宮以後，談了很多次，針對那天（元月6日）的事，我不知道我們究竟可不可能有共識，不過，過去四年來我們為美國人民完成的事，我永遠都感到驕傲。」

他委婉道出和川普「若會失和」的關鍵點，卻也埋下他和共和黨激進派「確定失和」的伏筆；即使2024年川普本人不再出馬競逐總統，共和黨有意競選大位者，也不乏反對國會確認拜登勝選的保守派；潘斯也為自己2024年問鼎白宮豎立了一道「本黨障礙」。