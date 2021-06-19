六月節火速成聯邦假 各州爭排新假期 企業措手不及

德州民眾在公園歡渡「六月節」，參眾兩院火速通過訂為聯邦假日節」，但各州對如何放假不一致。(路透)

參眾兩院本周火速通過將6月19日作為聯邦假日「六月節國家獨立日」(Juneteenth National Independence Day)，但州政府之間仍有分歧，儘管各州都在一定程度上認可六月節，但大多州長和議會對於放假政策的規畫進度卻相當緩慢；公司企業面臨突如其來的決議，也忙著制定假期政策。

目前伊利諾、路易斯安納、緬因、麻州、新澤西、紐約、德州、維吉尼亞和華盛頓州 ，共九州通過州法律認定六月節為官方的帶薪假日；但佛羅里達州和南達科他州皆未通過，俄亥俄州 則是立法停滯不前。

僅少數州在17日跟進聯邦政府的決議，簽署通過六月節為帶薪假日，並於今年開始實施；華盛頓州、伊利諾州、路易斯安納州和緬因州的州長雖然都已簽署認可六月節，卻要到明年才能開始放假。

路州原定實施明年六月節放假，但州長愛德華茲(John Bel Edwards)在法案簽署後，臨時又改為今年起實施，並於18日讓所有州政府辦公室放假半天；共和黨籍俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)則是以學校下雪日的名義，關閉州政府辦公室。

喬治亞州則是因限定假日數量為12天，除非移除其他假日，否則六月節將不納入；俄勒岡州將待工會協商後，再決議六月節是否訂為帶薪假日。

事實上，有些企業早在去年就首度開始實施六月節帶薪假的政策，包括影音社群平台抖音(TikTok)、叫車平台優步(Uber)和萬事達信用卡公司(Mastercard)。

運動品牌龍頭Nike則是趕上今年的列車，宣布所有貨品中心和零售店19日關閉一天，部署在美國的員工還可享有18日放假一天；連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)雖然照常營業，但公司員工可享有帶薪假，當天上班的人則可以補假一天。

零售巨擎如目標百貨(Target Corp)和JCPenney則是維持店面營業，但公司員工可以休假；紐約時報 (NYT)更開放讓員工彈性選擇，自由安排六月節要在哪天補假。