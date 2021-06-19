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捐肝救11歲愛女 密州父：她是最好的父親節禮物

記者張聲肇／綜合報導
密西西比州民沙菲特割肝移植給11歲女兒，他說這是今年最好的父親節禮物。(美聯社)
密西西比州民沙菲特割肝移植給11歲女兒，他說這是今年最好的父親節禮物。(美聯社)

密西西比州民沙菲特（Rhett Shaffette ）八個月前，割肝移植給內出血差點喪命的11歲女兒西西里亞（Cecilia），救回女兒一命；20日就是父親節，和太太及兩個女兒坐在游泳池邊的沙菲特說，他已收到今年最好的父親節禮物。

他家兩度接到準備換肝的通知，卻兩度落空，去年西西里亞等到差點沒命，全家決定從「活人捐肝」著手，幾經測試、檢查，醫院說沙菲特的肝最適合移植。沙菲特說，「上天的意旨。這是唯一的解釋。」

西西里亞出生就有「膽道閉鎖」症，也就是肝臟裡的膽管無法正常生長、運作，肝功能就無法正常發揮；紐奧良歐克斯納兒童醫院外科醫師席爾（John Seal）說，這是美國最常見的兒童必須接受肝移植的病症。

親生父母捐肝最能適應病童的免疫系統，也最能減低器官排斥的機率；但是需要的兒童，不見得有親生父母在旁，或願意捐；席爾說，全國小兒科醫師遂發起活人捐肝運動，幫助病童。

活人捐肝比逝者捐的肝更優，因為肝臟有再生能力，兒童和青少年只需要一片「活肝」，患者和捐者通常不到一年，肝功能就可恢復正常。

席爾表示，不應該有兒童因為等不到肝移植而病死，「最大的風險就是等待的時間，可是全美國，等待移植的時間也愈來愈長。」

協調全國器官捐贈的「器官分享聯合網絡」組織說，去年8906個肝臟移植手術，活人捐肝只佔了491個；其中兒童肝臟移植有500多人，只有66個是活人捐贈，親生父母所捐更僅22人。美國目前有300多名病童需要肝臟移植，成年人多達1萬1500人。

西西里亞的媽媽安捷爾（Angelle）說，移植過程「冗長、累人、緊張、激動，但最終，值得。」

事過八個月，沙菲特說他「感覺很棒，」不但照常工作，也恢復打獵、釣魚等休閒活動；看著12歲的「『新』肝寶貝」和妹妹玩在一起，他說，他很想看到已身無大礙的西西里亞「盡情發揮」，將是什麼模樣。

西西里亞十分感恩爸爸：「我有棒的無話可說的爸爸。他永遠是我的英雄。」

密西西比州民沙菲特割肝移植給11歲女兒，他說這是今年最好的父親節禮物。(美聯社)
密西西比州民沙菲特割肝移植給11歲女兒，他說這是今年最好的父親節禮物。(美聯社)

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