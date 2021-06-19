我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

中國擬2025完全取消生育限制 「人口老化 危及國安」

編譯潘勛／綜合18日電
北京一名年長者與孩童在玩耍。(美聯社)
北京一名年長者與孩童在玩耍。(美聯社)

知情人士表示，中國官員正草擬各項計畫，進一步放寬生育限制，到2025年完全取消設限，另採政策轉型，鼓勵增產報國；這反映北京面對經濟成長趨緩，人口結構偏向老化，體認事態嚴重。

華爾街日報18日報導，2025年可能完全取消生育限制，與當前中國的五年經濟計畫屆期是同一時間；知情人士表示，中國可能在制定全國生育政策之前，便著手取消生育率最低省分生育的限制。

中國5月表示，允許每對夫妻生育最多三胎；在此之前幾周，中國十年一次的人口普查指出，世上人口最多的中國已來到歷史轉折點，總人口將不增反減。

國營的新華社報導，中共總書記習近平5月向黨高層表示，人口老化將危及國家安全，呼籲黨內高層官員解決這項挑戰。

中國經濟蕭條的東北地區可能最早放寬生育限制；東三省在中國的地位有如美國的鐵鏽帶，1950年代出力啟動中國工業化，但1990年代國家轉向市場經濟，東北地區經濟受到嚴重打擊，某些地區生育率為全國最低。

最新人口普查指出，東三省過去10年人口減少1.2%。

東北地區某些地方政府率先採用更激進政策，盼能提高生育率；靠近俄羅斯遠東地區的黑龍江省便表示，省內18個城市的夫妻2016年可以生育三胎，比今年出台的全國政策要早五年。

鄰近黑龍江省的吉林省政府研究員2月提報告，主張吉林應擬定計畫，儘快取消生育限制；報告中寫道，「本省取消生育限制還不足以扭轉人口負成長趨勢，有必要依現實條件提出政策，鼓勵多多生育。」

人口學及經濟學專家都表示，必須採取強勢措施，以減緩中國生育率下降的速度；國際科學團隊去年在英國刺胳針(The Lancet)醫學期刊發表預測，中國到21世紀末，人口將由目前的14億1000萬人，減為大約7億3000萬人。

某些專家雖認為總人口減少不見得是壞事，但他們也警告說，人口結構改變，沒有足夠的工作年齡人口，以支撐日益增多的退休老年族群，將讓中國經濟背上可能長達幾十年的重擔。

北京當局一直不願取消生育管制；知情人士表示，高層擔心生育管制完全鬆綁，鄉下地區某些貧窮人家可能生育過多，導致部分地區經濟條件惡化，而中共政府最近才宣稱那些地方已扶貧成功。

為因應人口老化和少子化的人口危機，中國當局將實施「全面三孩」政策。圖為一對戴著口...
為因應人口老化和少子化的人口危機，中國當局將實施「全面三孩」政策。圖為一對戴著口罩的父子，在北京天安門廣場前。(美聯社)

中國 人口普查 北京

上一則

六月節火速成聯邦假 各州爭排新假期 企業措手不及

下一則

CDC主任：Delta變種恐成美國主流病毒

延伸閱讀

中國擬2025年前完全取消「生育限制」 解決人口老化

中國擬2025年前完全取消「生育限制」 解決人口老化
柬埔寨疫苗接種迅速推動 可望11月提早實現群體免疫

柬埔寨疫苗接種迅速推動 可望11月提早實現群體免疫
港保安局長：嚴打藉新聞保護傘做危害國安的事

港保安局長：嚴打藉新聞保護傘做危害國安的事
非洲嗜血巨鱷滅掉小村1成人口 被捕竟獲免死金牌

非洲嗜血巨鱷滅掉小村1成人口 被捕竟獲免死金牌

熱門新聞

中國科學院武漢病毒研究所專家石正麗。(Getty Images)

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

2021-06-15 08:51
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報資料照片）

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

2021-06-14 07:22
聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴隸制度；圖為抗議者在華府遊行檔案照。(Getty Images)

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

2021-06-16 22:27
馬克宏（左）與拜登（右）12日在G7場邊舉行雙邊會談。（路透）

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

2021-06-12 11:58

1張圖看疫情：全美55.4%成人 完全接種疫苗

2021-06-19 03:00
美國前總統川普，攝於2020年9月。川普向福斯新聞坦言，他「沒有贏」2020年總統大選。(路透)

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

2021-06-18 00:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元
第二批24萬劑莫德納疫苗抵台 華航貨機負責載運

第二批24萬劑莫德納疫苗抵台 華航貨機負責載運
Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球