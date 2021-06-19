中國擬2025完全取消生育限制 「人口老化 危及國安」

北京一名年長者與孩童在玩耍。(美聯社)

知情人士表示，中國 官員正草擬各項計畫，進一步放寬生育限制，到2025年完全取消設限，另採政策轉型，鼓勵增產報國；這反映北京 面對經濟成長趨緩，人口結構偏向老化，體認事態嚴重。

華爾街日報18日報導，2025年可能完全取消生育限制，與當前中國的五年經濟計畫屆期是同一時間；知情人士表示，中國可能在制定全國生育政策之前，便著手取消生育率最低省分生育的限制。

中國5月表示，允許每對夫妻生育最多三胎；在此之前幾周，中國十年一次的人口普查 指出，世上人口最多的中國已來到歷史轉折點，總人口將不增反減。

國營的新華社報導，中共總書記習近平5月向黨高層表示，人口老化將危及國家安全，呼籲黨內高層官員解決這項挑戰。

中國經濟蕭條的東北地區可能最早放寬生育限制；東三省在中國的地位有如美國的鐵鏽帶，1950年代出力啟動中國工業化，但1990年代國家轉向市場經濟，東北地區經濟受到嚴重打擊，某些地區生育率為全國最低。

最新人口普查指出，東三省過去10年人口減少1.2%。

東北地區某些地方政府率先採用更激進政策，盼能提高生育率；靠近俄羅斯遠東地區的黑龍江省便表示，省內18個城市的夫妻2016年可以生育三胎，比今年出台的全國政策要早五年。

鄰近黑龍江省的吉林省政府研究員2月提報告，主張吉林應擬定計畫，儘快取消生育限制；報告中寫道，「本省取消生育限制還不足以扭轉人口負成長趨勢，有必要依現實條件提出政策，鼓勵多多生育。」

人口學及經濟學專家都表示，必須採取強勢措施，以減緩中國生育率下降的速度；國際科學團隊去年在英國刺胳針(The Lancet)醫學期刊發表預測，中國到21世紀末，人口將由目前的14億1000萬人，減為大約7億3000萬人。

某些專家雖認為總人口減少不見得是壞事，但他們也警告說，人口結構改變，沒有足夠的工作年齡人口，以支撐日益增多的退休老年族群，將讓中國經濟背上可能長達幾十年的重擔。

北京當局一直不願取消生育管制；知情人士表示，高層擔心生育管制完全鬆綁，鄉下地區某些貧窮人家可能生育過多，導致部分地區經濟條件惡化，而中共政府最近才宣稱那些地方已扶貧成功。