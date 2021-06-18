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眾院跨黨派 促台加碼發展不對稱防衛戰略

記者張文馨／華盛頓報導
美國參謀首長聯席會議主席密利表示，中國近期內嘗試軍事犯台的可能性低。(美聯社)
美國參謀首長聯席會議主席密利表示，中國近期內嘗試軍事犯台的可能性低。(美聯社)

聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席貝拉(Ami Bera)和首席議員夏波(Steve Chabot)17日跨黨派聯手提出「台灣和平穩定法」草案(Taiwan Peace and Stability Act)，要求台灣必須加碼投資發展不對稱防衛戰略。

民主黨籍的貝拉表示，台灣的民主政體是印太地區和平穩定的關鍵，北京持續在國際社會孤立台灣，從經濟與軍事上施壓台灣，「台灣和平穩定法」將強化美國對台支持，抵禦北京漸增的挑釁。

共和黨籍的夏波說，他特別憂心中國軍事誤判甚至侵略的可能性。

草案提到，跨黨派國會議員關切北京增加軍事犯台行動，台灣必須加碼投資發展不對稱國防戰略。 

草案也要求，美國總統發展一套包含外交、經濟、軍事工具的戰略，美國政府針對應對兩岸衝突，強化威懾力量，提出作法選項與評估；美國政府還需檢視，與盟友夥伴在台海議題上，能擴大共同發展的具體步驟。

有關台灣部分，草案提到，台灣應推動包括預算、採購和人力的軍隊改革，美國國防部和國務院應發展一系列支持台灣改革的相應選項，讓台灣維持可信軍力抵禦中國。

中共軍機侵擾台灣防空識別區頻率增加、架次提高，引發關注；參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)17日在國會聽證會表示，中國短期內軍事侵略台灣的意圖和動機都不強，北京知道沒有理由這麼做，他認為近期內發生「中方武統台灣」的可能性低。

密利在聯邦參院撥款委員會聽證會上回答民主黨籍聯邦參議員昆斯(Chris Coons)詢問中方侵台可能性時重申，中國近期軍事侵台可能性低，中方要發展順利奪取台灣的所需力量，還有一段路要走，「從動機上看，「現在幾乎沒有意圖或動機在軍事上這麼做，沒有理由這麼做，他們知道這一點。」

在同一場合的國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)則說，中國統一台灣的時間表仍須再評估，北京當然想統一台灣，但何時有能力實現，還需觀察；美國持續依台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的指導，落實協助台灣自我防衛的承諾。

「中方對台灣越來越多的脅迫行動，造成真切的憂慮。」美國國防部印太事務助理部長被提名人瑞特納(Ely Ratner)16日出席參議院軍事委員會任命聽證會表示，最近解放軍在台灣附近活動增加，誤判風險也隨之提高；美國必須保持警惕，維持在該區域的威懾力量，他也將持續關注台海情勢。

台灣關係法 美國 北京

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