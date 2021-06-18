當年出兵伊拉克的依據… 眾院攜手白宮廢軍事授權法

國會眾院民主黨和白宮17日協力以268對161票通過決議，廢止2002年國會通過的軍事授權法；這代表美國 政界體會出為了911恐攻而「授權出兵報復」的法律，已經過時。

參院多數黨領袖舒默也支持廢除這條已經19年的法律，說他會在年內排定議程，讓參議員投票 表決。

眾院外交委員會主席米克斯(Gregory W. Meeks)在眾議員投票前說，「今天這歷史性的投票是一大轉捩點，我預期國會不會針對我國最重大的決定而畏縮不前。」

投票結果雖然順利通過，反對票仍集中於共和黨 ，顯見對這讓國會再度掌握對外宣戰權的法律，黨派分歧仍甚明顯。部分國會議員認為，歷屆總統「僭越」了國會授權對外發動戰爭的權限。

2001年9月11日，美國遭到史無前例的恐怖攻擊後，國會立即通過動用武力授權法，准許政府派兵追剿恐怖分子；2002年國會再度通過該授權法案，表明美國「報仇到底」，非剿滅主嫌犯不可的決心。

美國出兵阿富汗和伊拉克，就是根據這項國會授權，歐巴馬和川普在任期間都反對廢除。

兩黨贊同廢止的人都說，總統過度運用該法，立法時期尚未成立的恐怖組織也成了美國追緝的對象；但歷任總統都說，他們需要「彈性」調度軍隊，才能因應瞬息萬變的國際局勢對美國造成的威脅。

拜登上台後，表示願和國會共商縮減授權之道，也積極和反對廢止授權法的議員協商。

伊拉克戰爭早就結束，軍方也十多年未引用2002年授權法當作出兵的主要理由，911主嫌賓拉登也已遭狙殺，因此國會主動廢止應是順理成章的事；但主要是共和黨議員的反對者認為未制定替代法案前，不宜斷然廢止，否則無以因應「當今之世的威脅」。

眾院外交委共和黨資深委員麥考爾(Michael McCaul)說，為了應付「現前的」區域為威脅伊朗，應更新授權法，不必廢止。

米克斯說，如果要對付伊朗，另立一法即可，2002年的授權法是針對伊拉克而制定，早已過時；共和黨的梅斯(Nancy Mace)同意廢止，否則任總統拖長海外戰事，一戰未決，又會捲入新的戰爭。