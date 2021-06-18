我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

美砸32億元研發抗新冠病毒藥物 盼能挽救更多生命

編譯盧炯燊／綜合17日電
佛奇宣布美將投資32億元研發抗病毒藥物。(美聯社)
佛奇宣布美將投資32億元研發抗病毒藥物。(美聯社)

面對新冠疫情大流行，美國政府花了超過180億元資助藥商研製疫苗，這種努力得到回報，在短時間內迅速研製出最少五種高效疫苗；現在，美又準備最少投入32億元研製藥片，希望在感染初期就能對抗病毒，更能挽救更多生命。

聯邦衛生福利部17日宣布新計畫，加速一些有希望藥物的臨床試驗，若一切順利，首批藥物可在年底面世。

更重要的是，這些新藥物的研究不僅針對目前的冠狀病毒，還要應對未來新疫情的病毒。

目前來說，流感、HIV、C型肝炎等病毒可以用簡單的藥物治療，但新冠病毒則沒有，早在川普政府時，就展開「神速行動」(Operation Warp Speed)，希望填補空白。

對於新計畫的宣布，國家過敏和傳染病研究院院長佛奇(Anthony Fauci)17日表示，他期待這一天會很快到來，就是當有人早上起床出現病徵及確診時，即可到藥店購買藥片治療。

迄今為止，只有一種抗病毒藥物出現較明顯的功效，這就是瑞德西韋(Remdesivir)，在新冠疫情初期曾被寄予厚望，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)更批准使用，然而它的療效卻令人失望，世衛組織去年11月建議不要再使用。

目前最少有兩種藥物正展開試驗，一種是由艾莫利大學(Emory University)與邁阿密生物科技公司Ridgeback Biotherapeutics合作的研究，主要是提升艾莫利大學團隊在2003年開發出來的molnupiravir化合物，它已完成對流感及登革熱病毒的測試；默克藥廠(Merck)已參與有關試驗行列。

它們去年秋天已在確診者身上試驗，有關試驗目前仍在進行，正招募感染風險較高的志願人士，例如患有肥胖症和糖尿病的老年人等，估計今年10月會有結果。

另一種藥物是由Atea Pharmaceuticals開發的AT-527，現已證明有效治療C型肝炎，早期研究表明也對新冠病毒有效，羅氏藥廠(Roche)已參與後期臨床試驗。

此外由輝瑞公司科學家研製的，原是針對嚴重急性呼吸道症候群(SARS)的潛在藥物，這種藥物已擱置多年，現在重新啟用及修改，現在稱為PF-07321332。

佛奇認為，儘管首批藥物的功效只是一般，但將是一個好的開始。

疫情 佛奇 疫苗

上一則

白宮考慮「拜習會」蘇利文暗示10月G20是時機

下一則

中製設備趕出美國網路…FCC隱蔽清單 禁買華為中興

延伸閱讀

台政院：授權台積電、永齡代表政府洽購疫苗1000萬劑

台政院：授權台積電、永齡代表政府洽購疫苗1000萬劑
就算「蔡郭會」 能否揪出疫苗採購「看不見的力量」

就算「蔡郭會」 能否揪出疫苗採購「看不見的力量」
男性放心接種 研究：打疫苗「不會減少精子數量」

男性放心接種 研究：打疫苗「不會減少精子數量」
台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降

台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降

熱門新聞

中國科學院武漢病毒研究所專家石正麗。(Getty Images)

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

2021-06-15 08:51
「Delta」變種病毒或B.1.617.2變種病毒，將為未打疫苗者帶來高風險染疫的可能性。（本報資料照片）

Delta變種肆虐英國 專家憂：美7月底恐大爆發

2021-06-14 07:22
聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴隸制度；圖為抗議者在華府遊行檔案照。(Getty Images)

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

2021-06-16 22:27
馬克宏（左）與拜登（右）12日在G7場邊舉行雙邊會談。（路透）

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

2021-06-12 11:58

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

2021-06-18 03:00
隨著美國疫苗普及供應充裕，各地出現「疫苗觀光」刺激經濟。圖為墨西哥旅客在洛杉磯機場施打免費疫苗。中央社

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

2021-06-11 07:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利