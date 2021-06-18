美砸32億元研發抗新冠病毒藥物 盼能挽救更多生命

佛奇宣布美將投資32億元研發抗病毒藥物。(美聯社)

面對新冠疫情 大流行，美國政府花了超過180億元資助藥商研製疫苗 ，這種努力得到回報，在短時間內迅速研製出最少五種高效疫苗；現在，美又準備最少投入32億元研製藥片，希望在感染初期就能對抗病毒，更能挽救更多生命。

聯邦衛生福利部17日宣布新計畫，加速一些有希望藥物的臨床試驗，若一切順利，首批藥物可在年底面世。

更重要的是，這些新藥物的研究不僅針對目前的冠狀病毒，還要應對未來新疫情的病毒。

目前來說，流感、HIV、C型肝炎等病毒可以用簡單的藥物治療，但新冠病毒則沒有，早在川普政府時，就展開「神速行動」(Operation Warp Speed)，希望填補空白。

對於新計畫的宣布，國家過敏和傳染病研究院院長佛奇 (Anthony Fauci)17日表示，他期待這一天會很快到來，就是當有人早上起床出現病徵及確診時，即可到藥店購買藥片治療。

迄今為止，只有一種抗病毒藥物出現較明顯的功效，這就是瑞德西韋(Remdesivir)，在新冠疫情初期曾被寄予厚望，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)更批准使用，然而它的療效卻令人失望，世衛組織去年11月建議不要再使用。

目前最少有兩種藥物正展開試驗，一種是由艾莫利大學(Emory University)與邁阿密生物科技公司Ridgeback Biotherapeutics合作的研究，主要是提升艾莫利大學團隊在2003年開發出來的molnupiravir化合物，它已完成對流感及登革熱病毒的測試；默克藥廠(Merck)已參與有關試驗行列。

它們去年秋天已在確診者身上試驗，有關試驗目前仍在進行，正招募感染風險較高的志願人士，例如患有肥胖症和糖尿病的老年人等，估計今年10月會有結果。

另一種藥物是由Atea Pharmaceuticals開發的AT-527，現已證明有效治療C型肝炎，早期研究表明也對新冠病毒有效，羅氏藥廠(Roche)已參與後期臨床試驗。

此外由輝瑞公司科學家研製的，原是針對嚴重急性呼吸道症候群(SARS)的潛在藥物，這種藥物已擱置多年，現在重新啟用及修改，現在稱為PF-07321332。

佛奇認為，儘管首批藥物的功效只是一般，但將是一個好的開始。