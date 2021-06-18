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川普不贊同兒童打疫苗 稱99.99%不會被感染

記者張聲肇／綜合17日電
華府的國家動物園開放後，小朋友開心地重遊；前總統川普表示，不贊成兒童打疫苗。(Getty Images)
華府的國家動物園開放後，小朋友開心地重遊；前總統川普表示，不贊成兒童打疫苗。(Getty Images)

前總統川普16日晚間接受福斯新聞(Fox News)訪問時，不改舊習稱年輕學生不受新冠病毒影響，有影響也不嚴重；更表示不贊同讓兒童打新冠疫苗，但卻未提如今住院新冠病患多屬年輕人。

美國成年多數打過疫苗後，嚴重到需要住院的新冠病患以年輕人為多；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已宣布，12歲到15歲的青少年可打輝瑞疫苗；藥廠和公衛當局確定16歲以下的年輕人打疫苗沒安全問題，也有保護效用。

川普說，學校必須正常上課，可是「對很年輕的人打疫苗」卻不行，「這件事你真的得停止。」他沒講明多年輕的人不能打疫苗，卻誇口稱他任內對疫苗做出多大的貢獻；他說，「你看看結果就知道」。

他回顧去年夏天在白宮宣布秋季開學就恢復正常上課，不用再在家接受網路教學，因為學齡兒童99.99%「不會被感染，感染也不嚴重，」因此，讓學童接種疫苗「你得好好考慮，我認為不必要」。

美國疾病防治中心呼籲12歲以上的年輕人接受新冠疫苗接種，因為最近染疫住院及演為重症的案例，十幾歲的年輕人越來越多。

12歲以下的兒童，目前不在接種新冠疫苗之列，這個年齡群雖然感染率較低，也不像川普所說幾乎不會感染。

去年初新冠病疫大流行迄今，美國有2000多名兒童確診「多系統發炎症」(multisystem inflammatory syndrome)，30多人死亡；這種罕見疾病和新冠肺炎有關，其症狀包括皮疹、結膜炎、肚子疼，主要會造成心臟毛病。

兒童雖然不像成年人那麼容易受到新冠病毒感染，但也可能是病毒帶原者，也就是說，有可能傳播病毒。

疫苗 美國 川普

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