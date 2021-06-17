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不論階層 女性「延遲生育」 年輕人自認養不起小孩

記者胡玉立／綜合報導
有些年輕女性覺得自己養不起小孩。 (Getty Images)
有些年輕女性覺得自己養不起小孩。 (Getty Images)

隨著愈來愈多女性將受教育和事業放在首位，過去這十年來，「延遲生育」幾乎已是全美社會各階層女性的普遍選擇；美國人口呈現自1930年代以來增長最慢的現象，女性在30歲以前生小孩的可能性大大降低。

紐約時報報導，美國的「年生育率」連續六年下降，疫情期間更急劇下滑，儘管過去這十年，女性在育齡結束時生育的比率有所攀升，但30歲以上女性生育率無法抵銷20多歲女性生育率下降幅度，致使整體生育率降低；現在的問題是，年輕女性到底是延遲生育，還是根本就不生了。

2007年迄今，20多歲女性生育率下降28%，生育率唯一上升的年齡層是30多歲和40多歲女性；但這兩個年齡層的生育率在過去三年也開始下降。與此同時，未婚女性生育率足足下降18%，已婚女性生育率則下降11%。

佛蒙特州明德學院(Middlebury College)經濟學家凱特琳‧邁爾斯(Caitlin Myers)說，「年輕女性生育率直線下滑，這樣的劇烈轉變，在過去10年突然出現。」她指出，從地理分布來看，就業增長最快速的地方，女性延緩生育動機更強，生育率下降最快，經濟停滯的地方，生育率就比較高，生孩子成為實現成就的主要途徑。

根據疾病防治中心(CDC)和人口普查局數據，過去十年生育率下降因地區而異；西岸和西部山區的下滑幅度比南部或東北部更大；經濟衰退以來，就業和人口增加最多大城市的出生率下降速度，是經濟復甦較不強勁的農村小郡的兩倍。丹佛郡出生率下降38%，包括鳳凰城在內的馬里科帕郡出生率下降了33%。

在鳯凰城和丹佛受訪的年輕女性，有人列舉兒童保育和住房開銷及學生債務等，說她們覺得自己養不起小孩；有人希望先拓展職場生涯、很滿意自己能掌控生育權和生活權；畢竟，她們母親那一代並沒有這樣的選擇。

28歲、在密蘇里州農村長大的麥克法登 (Eboni McFadden)即將畢業，並將取得鳳凰城醫療技術人員資格；她說，「我現在不能生孩子，也不會為此感到難過，我可以為自己的身體做出決定，不必用生小孩來獲得成功或成為女人。」

22歲波蒂洛(Luz Portillo)的父母是墨西哥移民，她是護士助理，也想當皮膚護理專家，還想發展睫毛嫁接副業，但她的人生規畫裡，不包括生小孩；她說，媽媽16歲就生下了她，父親一直從事園藝工作，父母省吃儉用把她和三個兄弟姐妹撫養長大，從小她就想要一份自己的事業，掌控自己的生活。

波蒂洛表示，她告訴自己：「我不能懷孕，我不能懷孕，我必須有事業和工作。否則我父母所做的一切都是徒勞的。」

一名孕婦正在美術館欣賞畢卡索的畫作「鏡子前的女孩」。 (Getty Images...
一名孕婦正在美術館欣賞畢卡索的畫作「鏡子前的女孩」。 (Getty Images)

美國 就業 紐約時報

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