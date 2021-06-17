捐精者支付扶養費？ 北卡判依懷孕所在州

北卡羅來納州上訴法院裁定，捐精者是否該支付扶養費，根據懷孕所在州的親子法而定。(Getty Images)

北卡羅來納州 上訴法院裁定：捐精者是否該支付扶養費，應根據懷孕所在州的親子 法而定。

2011年維吉尼亞州 一名女子艾芮卡·葛蘭(Ericka Glenn)在當地認識一名來自北卡州男子的加洛茲(Anthony Garrelts)，加洛茲當時「口頭承諾」將協助葛蘭受孕，並捐贈自己的精子，而葛蘭則計畫與自己的伴侶一同扶養孩子。

不過葛蘭的孩子出生後，出生證明上卻只登記了葛蘭的名字；而葛蘭又在2014年帶著孩子搬到加州，當地政府還為母子倆提供社會福利。

然而，北卡州沃倫郡(Warren County)社會服務局(Department of Social Services)在2019年向法院提出訴訟，聲稱加洛茲是葛蘭孩子的父親，有支付扶養費的義務。

加洛茲的律師表示，根據維吉尼亞州的法律，捐精者並非為孩子的父親；但地區法官奇斯(Adam Keith)堅持引用北卡州的法律，稱其不應有任何例外，並要求加洛茲支付先前累積超過1萬3600元的扶養費、孩子的健保，以及每個月50元，加洛茲便提出上訴。

北卡州上訴法院法官傑克森(Darren Jackson)15日釋出的判決結果指出，三名法官一致認為當地親子法具有獨立性，因此最適當的決定應交由維吉尼亞州定奪，也就是依照孩子在受孕到出生這段期間所處州的法律。