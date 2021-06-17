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「6月節」為聯邦假日 參眾兩院通過 拜登簽署後即生效

記者顏伶如、編譯洪毅／綜合報導
聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴隸制度；圖為抗議者在華府遊行檔案照。(Getty Images)
聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴隸制度；圖為抗議者在華府遊行檔案照。(Getty Images)

將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」(Juneteenth National Independence Day)，紀念美國終結奴隸制度的提案，15日獲參院一致通過後，16日又以415對14的懸殊票數在眾院過關，待拜登總統簽署後就會生效，成為美國第12個聯邦假日。

南北戰爭結束後，1865年6月19日，聯邦將軍葛蘭傑(Gordon Granger)在德州蓋文斯頓(Galveston)宣布林肯總統1863年的「解放奴隸宣言」(Emancipation Proclamation)，讓全國最後一批黑奴知道他們已成自由民，美國的蓄奴制度也從此畫下句點。

「6月節」於1980年首次在德州成為州立假日，數十年間，全美除南達科他州外，均已承認其為州假日，或會舉行紀念活動，其中在德州、紐約、維吉尼亞及華盛頓州是州政府雇員帶薪假日之一。

去年非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以膝跪壓頸致死後，全國各地爆發大規模「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)種族抗爭；參議員馬基(Ed Markey)、孔寧(John Cornyn)，眾議員希拉‧傑克森‧李(Sheila Jackson Lee)等人則在國會發起將6月節定為聯邦假日，並得到60名國會議員連署。

參院一致同意的程序快速，不過只要有一名參議員反對，就可以阻撓議程；參議員強森(Ron Johnson)在去年6月就曾擋下此案，理由是讓聯邦機關人員多一天帶薪假，每年就要多6億元開支，其成本高昂且缺少討論。但是今年強森不再反對。

馬基表示，美國要實現種族正義，就不能迴避過去奴隸制的「原罪」，而這還有很長的一段路要走；民主黨團領袖舒默(Chuck Schumer)則說，讓「6月節」成為聯邦假日是承認過往錯誤的「重要一步」，大家還要繼續努力確保平等及正義，才能履行對憲法及解放奴隸宣言的承諾。

而在眾院，眾議員梅隆尼(Carolyn Maloney)表示，美國有意將聯邦假日訂得很少，以「紀念最重要的歷史里程碑」，而他「想不出來還有什麼里程碑，會比美國終結奴隸制度更值得紀念」。

反對此案的眾議員羅森岱(Matt Rosendale)則稱，他認為將「6月節」定為聯邦假日是種「身分認同政治」(Identity politics)，加劇身分認同分歧，無助國家團結。

聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴...
聯邦參眾兩院先後通過將6月19日訂為聯邦假日「6月節國家獨立日」，紀念美國終結奴隸制度；圖為抗議者在馬丁路德金博士的雕像前握拳爭取權益。(Getty Images)

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