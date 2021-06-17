拜登支持墮胎 主教辯論是否施予聖餐

拜登總統信奉天主教，他支持婦女墮胎權與教義相矛盾，觸發是否應給拜登施予聖餐的辯論。(路透)

拜登 是美國 史上第二位信奉天主教的總統，然而他支持婦女墮胎 權與天主教義相矛盾，觸發美國天主教主教會議(The U.S. Conference of Catholic Bishops，USCCB)內部出現爭議，引發是否應給拜登施予聖餐的辯論。

USCCB 4月底開始草擬文件，表明教會應否對公開宣傳墮胎權利的公眾人物施予聖餐的態度，若文件獲批准，拜登將被拒絕施予聖餐；主教們在16日開始為期三天的「6月大會」(June General Assembly，俗稱春季大會)展開辯論，並會在今年11月的秋季大會上就文件投票。

梵蒂岡5月曾致函主教團主席戈麥斯(José Gomez)，指USCCB在討論墮胎問題時應保持團結，不應分歧。教宗方濟各也於本周初警告美國主教們，不要拒絕向支持墮胎權的政客施予聖餐，也不能將聖餐武器化，但有些主教則希望用拜登來「殺雞儆猴」。

天主教內部在墮胎政治與聖餐之間的爭議，早已存在數十年，2019年時，南卡州一名神父就拒絕向當時仍是總統候選人的拜登施聖餐，現在拜登當選總統，使有關爭議更為突出。

目前美國主教團由保守派的洛杉磯大主教戈麥斯領導，他在拜登就職當天發聲明祝賀，但同時批評他支持墮胎的立場，其後更成立工作小組，研究教會與拜登政府存在的分歧，包括墮胎合法化。

但芝加哥紅衣主教庫奇(Joseph Cupich)當時批評戈麥斯的聲明是「考慮不周」。

至於同屬保守派的華盛頓大主教區的紅衣主教格雷戈里(Wilton Gregory)認為，儘管教會反對拜登的做法，但仍應讓他領聖餐。

喬治城大學的宗教學者埃利(Paul Elie)指出，一位相對進步的天主教總統和一位極端保守的主教團主席同時出現，是導致這場衝突的部分原因。