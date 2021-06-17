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南方浸信會 致力種族和解的利頓當選會長 極右派受挫

編譯潘勛／綜合16日電
南方浸信會15日舉行年度大會，選出阿拉巴馬州佈道人利頓擔任新會長，象徵極右勢力遭逢挫敗。(美聯社)
南方浸信會15日舉行年度大會，選出阿拉巴馬州佈道人利頓擔任新會長，象徵極右勢力遭逢挫敗。(美聯社)

南方浸信會(SBC)15日舉行年度大會，選出阿拉巴馬州佈道人利頓(Ed Litton)擔任新會長，此一結果象徵極右勢力在這個美國最大新教教會內部遭逢挫敗；過去幾年，SBC一直深陷路線辯論，就種族歧視、參與政治及性行為不檢而生紛爭。

華盛頓郵報報導，在納許維爾舉行的SBC年度大會上，利頓以不大的勝幅擊敗極右派人選史東(Mike Stone)；近幾周經由流出來的信件及密室協商內容，可知最近主宰SBC的對話裡，利頓把自己打造成可帶領該教會走向種族和解的人物。

這次SBC會長選舉共有三名候選人，除利頓及史東以外，還有「南方浸信神學院」院長莫勒(Albert Mohler)，第一輪投票時，莫勒得票少於利頓及史東，但三人得票均未過半，故進行第二輪決選，利頓得到52%票數，而史東取得47.81%。

史東取得2020年才成立的「浸信會保守派網絡」(CBN)的支持；CBN 15日另在附近飯店舉辧己方集會，主講人致詞時都哀歎國家及SBC的走向，另談及公立學校現況、年輕人離開教會、出現「喚醒」意識形態，莫不感到悲觀。

曾任SBC所屬研究機構「生命之道研究」(LifeWay Research)所長的史德策(Ed Stetzer)表示，年度大會之前，本擔心幾位SBC主張種族和解的領袖會碰到強烈反對，可非但沒出現該現象，大會還選出向來獻身於種族關係的利頓出任會長。

史德策表示，與會人士年齡層比預期來輕，族裔也更多元，而主宰年會走向。

學院人士用來檢驗結構性種族歧視的「批判式種族理論」顯然成為大多數南方浸信會教眾最大的關切點；某些年會與會者在臂章貼了紅色貼紙，上頭寫著「阻止CRT」、「打倒拜登派浸信教徒」。

SBC高層裡反對CRT的勢力，導致非裔佈道人2020年大出走，有些人擔心，若大會繼續投票譴責CRT，只怕更多人會離開。

即將卸任的SBC會長葛理爾(J.D. Greear)演說時反對該會變得太靠近政黨政治，指出上帝沒說SBC的首要任務是由政治來拯救美國，而是要SBC宣揚聖經，讓世人眾所周知。

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