美歐結束波音、空巴17年補貼爭端 聯手對抗中國航太業

德國漢莎航空一架空巴(左)與波音747(右)在法蘭克福機場交錯而過；美歐長達17年的空中巴士和波音補貼爭端15日終告平息。(美聯社)

美歐之間長達17年的空中巴士和波音補貼爭端15日終告平息，雙方決議暫停數十億美元的關稅 戰，集中精力對付中國 對航太 業長期「養套殺」式的投資戰略。

僅過去兩年，美國和歐盟針對各自補貼波音飛機和空中巴士的爭議，鬧到世貿組織，世貿裁定，美國得以對歐盟徵收75億美元、歐盟反徵收40美元的關稅。航太業的報復性關稅，還波及雙方酒類和食品業。

誠如美國貿易代表戴琪所言，「將近20年了，我們互相掐著對方的脖子，忙著互鬥，鬥得不亦樂乎。」

拜登總統元月上任後，3月就和歐盟達成協議，暫緩徵收世貿組職「核准」的關稅，但為期僅四個月；15日在雙方峰會達成的協議7月11日生效，效期五年。

戰略與國際研究中心分析師芮恩希(William Reinsch)說，大西洋兩岸15日達成的關稅戰停戰協議是「好跡象」，可為雙邊貿易增添「確定性和理智清醒」的因素。

原本「雙獨占」全球民航機市場的波音和空巴互鬥多年，如今不僅面對受新冠疫情打擊而萎縮的航空業需求，更要面對野心勃勃，靠政府補貼而崛起的中國航太業。

芮恩希說，中國慣常的玩法是，「北京的政府強迫國內業者買中國製造的飛機，壯大市場，趁機改進，越改越精良越便宜，就開始往全球市場大賣特賣。」

美國和歐洲因此協議，共同阻撓中國獲取外國的航太技術，也一致對付中國民航機業者靠「不公平優勢」和歐美飛機競爭。

Teal集團的航太分析師阿布拉非亞(Richard Aboulafia)認為美歐最新協議可讓雙方合組聯合戰線，對付有意壯大自家航太業的中國。

他說，病疫流行期間，中國各航空公司延遲接收已訂購的波音和空巴飛機，卻沒延遲接收中國商用飛機公司(Commercial Aircraft Corporation of China, Comac)交貨，就是想「關閉他們的市場，走自己的路，最後讓空巴和波音離開。」

阿布拉非亞說，波音空巴休戰不會阻擋中國「走自己的路」，但至少可以阻擋中國在美歐之間見縫插針。