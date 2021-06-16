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亞太助卿任命聽證 康達：致力勝過中國、發展與台關係

記者張文馨／華盛頓報導
國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿被提名人康達表示，將致力於在與中方的戰略競爭中獲勝。(路透)
國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿被提名人康達表示，將致力於在與中方的戰略競爭中獲勝。(路透)

美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿被提名人康達(Daniel Kritenbrink)15日表示， 中國是美國最大的地緣政治考驗，他將致力於在與中方的戰略競爭中獲勝；也會進一步發展與民主夥伴台灣的堅實關係。

「中國通」康達引述國務卿布林肯(Antony Blinken)說法表示，美國對中國的態度將有競爭、有敵對、有合作等多面向；他的政策目標之一就是要勝過中國。

康達15日出席聯邦參議院外交委員會任命聽證會表示，美國將挺身反對中國破壞國際秩序，反擊不公的貿易作法，捍護關鍵供應鏈，保護美國敏感技術，及厚植美國實力。

康達提到發生在新疆地區的種族滅絕，他說，美國將持續確保中國當局為種族滅絕、為踐踏香港自治和公民自由、為系統性壓迫西藏負責；他將持續追究施暴者責任。

康達臚列六項政策目標，包括重振盟友關係、勝過中國、降低北韓核武威脅、支持包容性經濟政策、促進民主與人權，及應對新冠和氣候危機等全球優先事項。

在康達書面證詞中，台灣被列在「重振盟友關係」，而非「勝過中國」。他答覆議員表示，有責在各領域與台灣進一步深化堅實關係。

「我們高度關切台灣面臨侵略、騷擾與脅迫的狀況正在增加，若獲提名，我將持續表明落實台灣關係法的決心。」康達說。

康達1994年出任外交官，曾派駐科威特、札幌，兩度派駐北京與東京，也曾任國務院北韓事務資深顧問；前總統歐巴馬訪中國時，康達就是隨行官員，前總統川普2017年7月提名康達出任駐越南大使，如今再獲拜登政府青睞，提名為亞太助卿。

此外，白宮15日宣布提名九位大使，分別為五位政治任命與四位現任官員，包括歐巴馬時代的副國務卿、摩根士丹利(Morgan Stanley)副董事長尼德斯(Thomas Nides)出任以色列大使。

美國總統拜登長期外交政策顧問史密斯(Julianne Smith)將出使北大西洋公約組織(NATO)；前內政部長薩拉查（Ken Salazar）擔任墨西哥大使。

2009年締造紐約哈德遜河迫降奇蹟的「薩利機長」沙林博格(Chesley Sullenberger)將出任國際民航組織理事會代表；沙林博格去年總統大選時曾表態支持拜登。

中國 美國 台灣關係法

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