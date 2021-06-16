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貝佐斯前妻善款第3波 捐27億給286個組織

記者胡玉立／綜合報導
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪・史考特15日宣布捐贈27億4000萬元給286個組織，其中包括藝術非營利組織和致力打擊種族歧視團體在內。(美聯社)
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪・史考特15日宣布捐贈27億4000萬元給286個組織，其中包括藝術非營利組織和致力打擊種族歧視團體在內。(美聯社)

全球最富有女性之一、亞馬遜創辦人貝佐斯前妻麥肯琪‧史考特(MacKenzie Scott)不到一年內第三度宣布採取鉅額捐款慈善行動。她15日宣布，她與丈夫朱伊特(Dan Jewett)已捐贈27億4000萬元給286個組織，其中包括藝術非營利組織和致力打擊種族歧視團體在內。

史考特2019年與全球首富貝佐斯(Jeff Bezos)離婚、分得價值約360億元的4%亞馬遜股票後，隨即許下承諾：將持續捐款「直到保險箱空了為止」。之後，史考特陸續在去年7月宣布捐款16億8000萬元給116個組織、12月宣布捐款41億5850萬元給384個組織，及至最新這一波捐贈行動，捐款金額已逾80億元。

由於亞馬遜股價飆升，史考特的財富仍在繼續增長；「富比世」雜誌(Forbes)最近估計她的淨資產約為600億元。

史考特未透露捐給各組織的金額，但列出接受捐款者名單，包括著名藝術團體、高等教育機構如加州大學和德州大學、維護種族正義組織，以及致力賦予女權和打擊家庭暴力的團體。

史考特這輪27億4000萬元捐款，雖少於她去年12月捐給食物銀行等機構的42億元，但這筆捐款已相當於部分全國最大型基金會年度捐款總額。

媒體最近不斷討論超級富豪「合法避稅」甚至「不用繳稅」的現象，他們透過慈善捐款獲益的問題也受到關注。「慈善內幕」(Inside Philanthropy)網站創始人卡拉漢(David Callahan)說：「史考特似乎是真正有興趣捐款捐得比自己賺錢速度更快的人」。

史考特的捐款行動從很多方面來看，再單純也不過；她說她有太多錢，所以把錢捐給可助人卻沒錢的團體。史考特的捐助對這些組織來說，可能產生變革性影響。

慈善界大為肯定史考特的捐款行動。但在亞馬遜勞動力和工作環境問題持續存在之際，亞馬遜創造出的龐大財富，也讓一些人感到不安。邁阿密社會科學研究所執行總監莫雷(Maribel Morey)表示，「史考特支持眾多資金不足的團體是該慶祝，但在我們『叩首謝恩』之前，是否也該明白這些財富怎麼來的？我們真的應該報以熱烈掌聲嗎？」

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