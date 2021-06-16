貝佐斯將上太空 逾7000人搞笑連署「別讓他回地球」

亞馬遜創辦人貝佐斯將在7月20日上太空，6月10日在請願網站Change.Org出現「別讓貝佐斯重返地球」的貼文，獲得超過7000人響應。(美聯社)

亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)所創辦的星際探索公司「藍源」(Blue Origin)將在7月20日帶著貝佐斯、弟弟馬克‧貝佐斯(Mark Bezos)與一位身分尚未公布的得標者，一同搭乘「新謝帕德號」(New Shepard)飛越海平面62哩(100公里)的太空 邊界；但社群媒體 出現許多搞笑反應，6月10日在請願網站Change.Org就出現了一條新的帖子，標題為「別讓貝佐斯重返地球」，截稿前已經獲得超過7000人響應。

提案人歐提茲(Jose Ortiz)在請願理由上寫道：「貝佐斯就像是DC漫畫裡反派角色雷克斯‧路瑟(Lex Luthor)一樣，是一個邪惡的統治者，卻偽裝成全球最成功的零售電商的創辦人。簽下這份請願書吧！人類的未來可就在你手裡了，別讓他回來。」

其中一個連署的用戶還在評論區寫道：「把馬斯克(Elon Musk)帶上，別回來了。」

或許是因為貝佐斯的光頭造型，加上「超人再起」(Superman Returns)中飾演雷克斯‧路瑟的史貝希(Kevin Spacey)在劇中也是以光頭造型示人，讓貝佐斯常常被拿來與這個反派角色做比較。

在貝佐斯要開放「火箭票」的競標後，立刻引起國際關注，吸引了超過140個國家的競標者，最終以2800萬元落槌。

這趟旅程預計費時11分鐘，離地62哩。雖然只是越過太空邊界「卡門線」一點點就回來，但也足以體驗太空中失重的感覺。

此外，由於還要承受5.5倍的地球引力作用，出發以前火箭上的三位乘客都要通過幾項簡單的體能測試，以確保他們不會在火箭升空或落地的過程中昏厥。

藍源公司表示，與貝佐斯一同遨遊太空的這位神祕得標者的身分，將會在接下來幾周公布。且收到的2800萬元將會悉數捐給藍源公司旗下的慈善組織「未來俱樂部」(Club for the Future)，鼓勵下一世代年輕人投入理工科的行列，為科學發展做出貢獻。