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8.2萬名患者積欠2.78億醫療債 慈善團體全買下

記者顏伶如／綜合報導
「安息醫藥費債務」執行長艾莉森‧塞索表示，某些病患的醫藥費債務終獲解決。(取自「安息醫藥費債務」官網)
「安息醫藥費債務」執行長艾莉森‧塞索表示，某些病患的醫藥費債務終獲解決。(取自「安息醫藥費債務」官網)

華爾街日報報導，全國非營利組織「安息醫藥費債務」(RIP Medical Debt)與在田納西州、維吉尼亞州經營醫院系統的巴拉德醫療中心(Ballad Health)達成協議，將出手買下8萬2000名低收入病患積欠款，共計2億7800萬元的醫藥費債務，解除經濟困難民眾的財務負擔。

巴拉德醫療中心高層主管表示，這些繳不起醫藥費的病患當中，許多人其實符合巴拉德的醫藥費補助規定，本來應該可以免費看病才是，可是卻未提出申請。

「安息醫藥費債務」將為積欠醫藥費的低收入患者將醫藥費債務繳清，並在本月之內發通知給患者家屬。導指出，某些低收入患者的醫藥費已經積欠長達10年。

「安息醫藥費債務」執行長艾莉森‧塞索(Allison Sesso)表示，某些病患多年來一直積欠醫藥費，壓力持續存在。她表示，若以郵遞區號區分，某些地區每5名居民就有1人積欠巴拉德醫療中心醫藥費用，如今這些醫藥費債務終於將得以解決。

報導指出，非營利醫院對社區民眾提供醫藥費補助計畫，可換取聯邦政府、州政府或地方政府的減稅優惠。不過，這些計畫的執行目標與實際狀況之間卻存有落差。州檢察長、州議員及病患權益倡議團體都曾指出，醫院提供的醫藥費補助計畫非常不容易申請，而且宣傳效果不佳。

非營利團體「紐約社區服務協會」醫療倡議部副總監伊莉莎白‧班哲明(Elisabeth Benjamin)表示，可以看到的實際狀況是，資料當中細小字體寫著「您可能符合財務補助」等字樣，但出現的位置卻讓病患很難找到。

華爾街日報指出，全美各地醫院如今都因為醫藥費收取方式以及價格訂定，面臨外界檢視。根據今年頒布新規，醫院以往與保險公司議價時，內容均列為保密，但今後醫院必須對外公布與保險公司協議敲定的醫藥費價格收取標準。

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