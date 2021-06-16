對抗中國 五角大廈海軍擬常駐大平洋地區

知情人士透露，五角大廈正在考慮在太平洋地區設立常駐海軍特遣隊，以反制中國成長中的軍力，計畫創設有任務番號的太平洋軍演，讓國防部 長能撥出更多金錢及資源，應付中國問題；目前討論的選項有二，尚待敲定，但都讓拜登總統對付中國的強硬發言取得更大實質軍力支持。

政治新聞網站Politico 15日報導，國防部提出的兩項方案釋出訊號，美國 政府對壓制北京在太平洋區域的建軍及強勢行為，都嚴正以待。

國防部傳出此一消息之際，北約(NATO)各國領袖日漸調整立場，與美國結盟對付北京。

五角大廈設立「中國工作小組」(China Task Force)，拜登總統3月責其審核國防部的對中相關政策、流程，兩項方案便脫胎於此；小組由瑞特納(Ely Ratner)領導，最近完成研究後向國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)提出建議；瑞特納目前獲提名出任五角大廈印、太地區最高政策官員。

國防部匿名官員表示，計畫尚未成熟，國部防仍在檢視很多印、太地區提案，以便協調、統合部內活動時能更順暢；一如奧斯丁所說，目前該是著手行動的時候，只是還有很多細節及特定事項尚待敲定。

智庫「馬拉松方案」(The Marathon Initiative)主持人、川普時代國防部官員柯伯吉(Elbridge Colby)表示，雖說這兩項動議案無法一擊必殺解決中國問題，但仍算激勵人心的跡象，凸顯國防部致力把資源由中東移出，升高因應太平洋區的需求。

消息人士指出，太平洋區常駐海軍戰力，可望按照北約(NATO)在冷戰前及冷戰期間所設的「北大西洋常設海軍」(Standing Naval Forces Atlantic)來打造；該艦隊屬即時反應戰力，可迅速因應危機，但大多數時候只巡航戍守區域，參與排定的演習，或者赴各國港口做敦睦訪問。北約多國派出六到十艘艦艇，有驅逐艦、護衛艦及輔助艦，組成該海軍部隊，編組長達六個月。

記者張文馨╱華盛頓報導

中國解放軍28架戰機15日分批進入台灣 防空識別區，架次再破紀錄，美國國防部發言人發言人薩波(John Supple)當天表示，這正在破壞穩定且增加誤判風險，美國將持續深化與台灣的非官方安全關係，確保台灣有足夠自我防衛能力。

薩波透過電郵回覆記者詢問表示，美國對包括台灣海峽在內的印太地區之和平安全與穩定，擁有持久的利益；中國大陸在台海附近不斷增加的軍事活動，正在破壞穩定並增加誤判風險。

薩波說，美國對台灣的承諾堅若磐石，有助於維護台海與區域的和平穩定；為回應中國日益增長的威脅，美國將持續深化非官方安全關係，以確保台灣有足夠能力自我防衛。

美國國務院一名發言人表示，美國關注媒體報導中共戰機在台灣附近執行任務，美國持續就「中方持續試圖威嚇包括台灣在內的區域各方」的模式，向北京表達關切。這名發言人說，美國對台灣的承諾堅若磐石，且為維持區域和台灣海峽和平穩定做出貢獻。